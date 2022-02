Giacomo Prando sul podio nella gara di Coppa Italia di Freeski

Giacomo Prando, classe 2011 di Grinzane Cavour, si è classificato 3° nella categoria Cuccioli della 2° Tappa dell’ Italian Freeski Tour di Coppa Italia tenutasi nello snowpark di Prato Nevoso. Big Babol Italian Freeski Tour è nato nel 2016 come primo circuito di gare di coppa Italia FISI di FREESKI.

La disciplina Freeski, entrata come disciplina olimpica con le Olimpiadi di Sochi nel 2014, si svolge su un percorso composto da salti ed ostacoli. Non è una gara a tempo ma lo sciatore deve interpretare il percorso nella miglior maniera possibile inserendo nella gara evoluzioni senza dimenticare lo stile di esecuzione, tutto questo per raggiungere il punteggio più alto possibile dai giudici di gara.

Giacomo Prando fa parte del team Freeski della Scuola di sci Snow Academy di Prato Nevoso e sulle nevi di casa è stato preceduto in classifica da Giacomo e Simone Silvestri, entrambi dello Sporting Club di Livigno.