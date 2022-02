A Mondovì oggi il primo open day vaccinale per le donne in gravidanza e allattamento

Prima giornata di open day vaccinale per le donne in gravidanza e allattamento a Mondovì nei locali dell'ex Valauto.

L'Asl Cn1 ha predisposto per oggi, domenica 6 febbraio, un percorso vaccinale dedicato, che verrà riproposto anche domenica 6 marzo, per fugare i timori relativi alla vaccinazione in questo delicato periodo e contestualmente ricevere la dose di vaccino.

"Queste giornate sono fondamentali per sensibilizzare le future o neo mamme sull'importanza del vaccino come atto di protezione verso se stesse e verso i loro bambini" - spiegano la dott.ssa Alice Peroglio Carus, primario dell'ostetricia e ginecologia del Regina Montis Regalis e il dott. Gianfranco Cilia, responsabile dei consultori familiari dell'Asl CN1- "A quella di oggi ne seguirà una seconda, in programma il 6 marzo. Ricordiamo che l'accesso è diretto sia nell'hub di Mondovì che a Savigliano".

"Una nuova importante iniziativa per il nostro centro vaccinale" - commenta l'assessore Luca Robaldo - "Siamo grati a tutto il personale sanitario che opera con professionalità sul nostro territorio e allo staff ostetrico-ginecologico che presterà la propria opera nel corso degli open day, per l'impegno profuso nella campagna vaccinale e in particolare per l'attenzione dedicata alle donne in gravidanza".

In occasione dell'apertura dell'open day a Mondovì erano presenti l'assessore Robaldo, la dott.ssa Peroglio Carus, il dott. Cilia e il dott. Ippoliti, che hanno portato il loro saluto alla prima donna della giornata che ha ricevuto il vaccino, assistita dalla dott.ssa Manfredi e dall'ostetrica Lipoma.

Le donne in dolce attesa o che hanno da poco partorito potranno avere accesso diretto alla vaccinazione dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle ore 18.30 presso i seguenti centri vaccinali di Mondovì (in via Torino 77) e a Savigliano (Crosà Neira, piazza Misericordia).

Per l'accesso è necessario portare con sé documento d’identità, tessera sanitaria, agenda verde della gravidanza.