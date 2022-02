Il Rotary Club Savigliano alla mostra “Che mai sarà per noi il 1821?”

Già un quarto di secolo fa il Rotary Club Savigliano aveva voluto Torre Civica e Santorre, vigile sentinella in Piazza Vecchia, come logo e su fanion. L’anno scorso, in collaborazione con Comune ed Istituto “Arimondi Eula”, aveva realizzata una videoconferenza per il bicentenario “Santorre di Santa Rosa: un saviglianese protagonista dei moti del 1821” collegata con le autorità dell’intero Distretto, comunali, dirigenti scolastici, sodalizi del territorio, studiosi e giornalisti. Vivissima era stata la soddisfazione per l’avvenimento con l’augurio che l’accelerazione attuale del Rotary su temi Ambientali possa continuare ad affiancarsi ad altri per la Cultura. Nel secolo scorso una delegazione saviglianese era stata a Sfacteria, una greca era stata qui lo scorso anno ed il socio Scavino ricorda come alla figura risorgimentale di Santa Rosa, amico di Lord Byron, fossero dedicate una via a Pylos ed un’importante arteria ad Atene. Più d’un motivo, per Presidente Testa e soci, per cogliere con entusiasmo l’occasione di visitare la mostra “Che mai sarà per noi il 1821?”, (quanto Santa Rosa chiedeva a se stesso ed all’amico Cesare Balbo dopo l’insuccesso a Novara dei 30 giorni d’insurrezione) realizzata dal Comune in Palazzo Muratori Cravetta con la collaborazione del museo Nazionale del Risorgimento di Torino che ha messo a disposizione documenti, manoscritti ed opere. Guidati dalla conduttrice Madga Allasia nel percorso tra i vari ambienti, recentemente riqualificati, tra immagini d’epoca anche di Savigliano, grafiche, stampe, mappe, virtualità multimediali e percorsi sonori, immagini di Santa Rosa e della sua morte, si sono sentiti emozionalmente coinvolti rivivendo quasi dal vivo avvincenti esperienze storiche di Piemonte e d’Italia.