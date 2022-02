Martedì a Levaldigi l'ultimo saluto a Giuseppe Gabutti, morto a 78 anni

Mi perdo nelle cavità del crepuscolo dove si incrociano ricordi e sogni. Non ho più meta da rincorrere. Arriverò in tempo, troverò la strada, per quanto sia scura la notte calante".

(Blaga Dimitrova)

Con queste parole la famiglia annuncia la dipartita di Giuseppe Gabutti, pensionato morto nella giornata di ieri all'età di 78 anni. L'uomo lascia la moglie Alba Pasqua, i figli Dario e Marina, il genero Luciano e la nuora Debora, i cari nipoti Fabio e Sofia uniti a parenti tutti.

Il Santo Rosario sarà recitato domani 7 febbraio alle 19 presso la Chiesa Parrocchiale M.V. Assunta di Levaldigi.

I Funerali con la Messa Esequiale avranno luogo martedì 8 febbraio alle 9.30 nella Chiesa Parrocchiale M.V. Assunta di Levaldigi, partendo dall’Ospedale di Saluzzo alle ore 9:00. Dopo la funzione religiosa la cara salma proseguirà per il Cimitero di Levaldigi per la tumulazione.

La Santa Messa di Settima sarà celebrata domenica 13 febbraio alle 10 presso la Chiesa Parrocchiale M.V. Assunta di Levaldigi.