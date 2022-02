Mussotto: il carnevale si farà o non si farà? Nell'attesa confermate la tombolata benefica online e le maschere mussottesi nelle scuole

Il carnevale a Mussotto si farà o non si farà? La scelta sta diventando quasi amletica, e la decisione definitiva sarà presa la prossima settimana.

Quello che è certo che verrà organizzata una tombola online a scopo benefico. Ed a parlarne è Giovanni Saglietti, il presidente del circolo ACLI “Luigi Maiolo” che dichiara: «Dal 5 febbraio, sul nostro sito www.aclimussotto.it e nei negozi convenzionati, si possono acquistare le cartelle per giocare. Ogni cartella sarà nominativa, questo per permettere al programma per l’estrazione dei numeri di riconoscere i vincitori, così da permetterci di contattare anche chi non sarà collegato online la serata dell’estrazione in programma il 26 febbraio, e che verrà trasmessa in live sul nostro canale Youtube. Questa formula che abbiamo già utilizzato è piaciuta, e la riproponiamo per il Carnevale».

Si possono acquistare 1 cartella a 9 Euro o 2 cartelle a 15 Euro direttamente sul sito www.aclimussotto.it con pagamento Satispay, o presso i negozi Cafè Noir, Az. Agr. Cavagnero e Fioridea, con pagamento in contanti.

Sono previste 18 tornate di chine e ben 4 tombole con distribuzione di ricchi premi enogastronomici, e non solo (Per aggiornamenti si può consultare il sito).

Il ricavato verrà devoluto alla Fondazione italiana per la ricerca sulle malattie del pancreas, in una serata dedicata a Davide Giri dal titolo “Con Davide per la ricerca”.

Per ulteriori informazioni: 345/2253462 – info@aclimussotto.it.

E non finisce qui: «Oltre alla tombolata benifica, conclude Giovanni Saglietti, le nostre maschere di Carnevale Monsù Plaireu e Madama Sarda torneranno nelle scuole dell’infanzia e della primaria di Mussotto per omaggiare i bambini con sacchetti di caramelle, e per far passare alcuni momenti in allegria alle varie classi. Un’occasione per stare insieme, ovviamente in tutta sicurezza, nella speranza di poter organizzare il carnevale mussottese il 1 marzo, su cui non possiamo ancora sbilanciarci in previsione di fattibilità o meno».