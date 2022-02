Vignolo, ecco la "panchina della gentilezza" sul sentiero Respiro del Drago

Sul poggio del Belvedere del sentiero "Respiro del Drago" (vedi qui) a Vignolo è stata collocata la panchina della gentilezza, creata in tempi record da nonno Giovanni, volontario molto attivo in paese.

La panchina è stata posizionata da lui, insieme agli amici Meo, Aldo, Giovanni, Dario e ai nipoti.

Realizzata in legno naturale di castagno (donato dal signor Beppe) e finemente colorata di viola con un cuore e una linea retta, per ricordare la tradizionale "panchina viola" interamente dipinta di questo colore e inaugurata il 7 dicembre 2019 in un comune di Torino.

Il colore scelto della panchina originale della gentilezza nasce dall’unione del blu (profondità) e del rosso (concretezza) che ben identificano questo valore; ognuno sedendosi su una panchina viola diventa un messaggero di questo gentilezza.

Sulla pietra della grotta dove è rinchiuso il drago è stata fissata con viti una targa che riproduce il drago, realizzata con un pirografo, e una spada in legno per "difendersi" dall'animale.