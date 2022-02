Caporalato a Saluzzo, a marzo la sentenza. I titolari dell’azienda frutticola: “Pagavamo i lavoratori in nero. Era un periodo difficile per la nostra attività”

È agli sgoccioli e lunedì prossimo si inizierà al tribunale a Cuneo la discussione del processo sul fenomeno del caporalato nel Saluzzese.

A seguito dell’indagine, avviata nel luglio 2018, venne arrestato un cittadino originario del Burkina Faso, “Momo” - dal suo soprannome il titolo dato all’inchiesta -, un ex lavoratore che, secondo l’accusa, insieme ai titolari di due aziende, una frutticola a Lagnasco e una di pollame a Barge, imputati anch’essi, avrebbe recuperato manodopera tra gli stagionali che ogni anno giungono sul territorio per la raccolta della frutta. Nel corso dell’istruttoria erano state sentite le voci dei braccianti e dei sindacati.

A ottobre, è stata la volta di Momo Tassembedo, il presunto caporale. Dopo il suo esame, hanno deciso di sottoporvisi anche i titolari dell’azienda frutticola di Lagnasco, madre e il figlio. Il padre non ha deposto. “I lavoratori vengono retribuiti con la paga sindacale e non hanno mai lavorato nei festivi - ha riferito il figlio-. Sì, pagavamo una minima parte in nero, ma era un periodo difficile per la nostra attività. Non hanno mai dovuto restituire nulla del compenso. È vero, consegnavamo ai lavoratori dei bigliettini che indicavano la data di inizio del contratto, il resoconto della busta paga corrispondente alle ore lavorate risultanti. Perché questo metodo? Perché avevamo avuto il problema di un dipendente polacco che aveva dichiarato di aver iniziato a lavorare prima della data di assunzione. In sostanza era un promemoria per il lavoratore, che rappresentava situazione reale. L’unica trattenuta erano i cento euro di cauzione per chi veniva ospitato nella nostra cascina. Serviva a responsabilizzarli per eventuali danni, ma abbiamo sempre restituito i soldi a tutti. Inizialmente non facevamo pagare le bollette ma poi abbiamo deciso di farlo perché c’era un via vai di gente non assunta da noi che veniva solo per lavarsi: temevamo che emergessero problemi in caso di controlli”. L’imputato ha anche spiegato di aver sempre fornito ai lavoratori i dispositivi di sicurezza e di non aver mai fatto guidare i macchinari senza che i braccianti avessero il patentino.

La madre ha invece fatto chiarezza su rapporto con Tassembedo: “Non ha mai avuto trattamenti di favore. Quando se n’è andato abbiamo saputo che alcuni stagionali venivano costretti da lui a lavorare in un’altra azienda durante la notte, anche se non volevano. Ci hanno raccontato che, se non lo avessero fatto, Momo li lasciava a casa inventando malori o impedimenti per giustificarne l’assenza. Gli abbiamo chiesto perché non l’avessero detto prima, loro hanno risposto che pensavano che parlare con noi non sarebbe servito a niente”.

