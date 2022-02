Il cuneese Matteo Romano chiude all'undicesimo posto la straordinaria avventura del Festival di Sanremo

Matteo Romano ha chiuso la sua avventura al Festival di Sanremo piazzandosi all'11° posto. "E' stato indescrivibile. Infinitamente grato per tutto questo!", ha commentato su Instagram.

Un palco che gli ha dato una enorme visibilità e lo ha fatto conoscere e apprezzare dal grande pubblico, lui, figlio della generazione Tik Tok. Sera dopo sera, nota dopo nota, il 19enne studente cuneese ha fatto sognare la Granda, che ha tifato per lui fin dalla sua prima esibizione, mercoledì sera.

Molto apprezzato il suo pezzo, "Virale", di cui è anche coautore. Un brano che racconta degli alti e bassi di un amore che non ti abbandona più, perché ti è entrato dentro, nonostante i momenti no. Virale, appunto.

Successo anche per il videoclip che accompagna il brano, con cui ha vinto - gli è stato assegnato ieri 5 febbraio - il trofeo dei Soundies Awards per il miglior videoclip tra tutti quelli in gara, un premio istituito proprio quest'anno.

Matteo ha aperto la serata della finalissima, incantando tutti e tenendo il palco con grande sicurezza ma senza mai perdere l'aria da ragazzo per bene che tanto è piaciuta. Per lui un'avventura straordinaria e meritatissima. E tanti sogni e progetti da realizzare.

Il palco dell'Ariston è solo l'inizio.