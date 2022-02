Amorisco: “Dov’è finito il rispetto per la gente di montagna?”

“Nel discorso del neopresidente Mattarella rivolto al Parlamento in seduta comune, figura per ben 18 volte la parola “dignità”, peccato che nelle 18 volte Mattarella non abbia incluso il rispetto della gente, ormai residuale, che risiede in montagna. Quella gente ora si vede beneficiaria dal Governo, con l’avvallo proprio del Parlamento, la miseria di 10 mila euro per il 2022 e 5 mila per il 2023 finalizzati agli investimenti relativi alla manutenzione straordinaria delle strade o dell’arredo urbano. Concretamente un’amministrazione comunale cosa può fare con un investimento di 10 mila euro? Chi ha approvato la legge finanziaria 2022 deve poi spiegarlo alla gente di montagna”.

C’è tanta amarezza nelle parole del sindaco di Casteldelfino Domenico Amorisco che nei suoi 9 mandati di primo cittadino di vari Comuni varaitini si è sempre battuto a difesa dei diritti dei montanari.

Il riferimento questa volta è alla legge finanziaria 2022 che distribuisce ai piccoli Comuni (con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) questo finanziamento ripartito con il criterio del numero della popolazione residente.

Amorisco incalza anche il Ministero dell’Interno che nella sua comunicazione parla della possibilità con i 10 mila euro di finanziare più progetti: “Oltre alla dignità violata degli Amministratori e degli Amministrati dei piccoli Comuni montani da questa elemosina si aggiunge la beffa. Per l’utilizzo dei 10 mila euro occorre fare un progetto, pagare un tecnico per la firma del progetto visto che nei piccoli Comuni non c’è un tecnico, e poi se vogliamo possiamo anche fare più progetti magari di mille euro ciascuno! Mi chiedo: quando scrivono a Roma non si accorgono della assurdità di certe comunicazioni che sono, per noi Amministratori di piccoli Comuni, delle vere e proprie prese in giro?”.