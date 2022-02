Vaccinazioni in gravidanza e allattamento. Il 6 marzo il secondo open day

In tutto il Piemonte oggi open day per la vaccinazione Covid alle donne in gravidanza e in allattamento. Il prossimo appuntamento sarà il 6 marzo.

Si tratta di un'iniziativa messa in atto dalla Regione Piemonte con il sostegno delle ASL e Aziende ospedaliere piemontesi.

L’AOGOI - associazione ginecologi e ostetrici ospedalieri italiani - come molte atre associazioni che si occupano della salute della donne e dei bambini, ha piu volte e da molto tempo consigliato la vaccinazione in gravidanza e durante l’allattamento in quanto, come esplicitato nel comunicato stampa di agosto 2021, il Covid-19 può avere manifestazioni più gravi nelle donne in gravidanza che al di fuori della gravidanza.

Non solo, le gravidanze complicate dal Covid-19 esitano più spesso in un parto prematuro che può mettere seriamente a rischio la vita del piccolo e generare tutte le complicazioni tipiche della prematurità; il Covid-19 in età pediatrica può avere conseguenze gravi non solo in fase acuta, ma anche a distanza di settimane come la sindrome infiammatoria multi-sistemica (PIMS).

Dai dati pubblicati su Lancet a gennaio 2022 risulta inoltre che le forme gravi di Covid nelle donne gravide sono quasi esclusivamente a carico di quelle non vaccinate e la FIASO, sempre a gennaio 2022, riportando i dati di 12 ospedali sentinella italiani, comunica che una donna su sei partorisce con il Covid e sei su dieci non erano vaccinate

Naturalmente, la presenza di pazienti gravide positive pone un grande problema dal punto di vista gestionale in quanto a differenza di tante altre condizioni di positività che possono essere gestite in reparti multidiscliplinari, una partoriente positiva al Covid va ricoverata nei reparti di Ostetricia e questo impone la duplicazione dei percorsi per l’assistenza di pazienti negative e positive, che devono essere separate, con il conseguente raddoppio delle risorse necessario. È un impegno importante e ulteriore per le aziende sanitarie e ospedaliere, che da due anni sono in prima linea nell’emergenza.

L’AOGOI vuole quindi, attraverso la sua presidente Elsa Viora e il segretario regionale Roberto Jura, ringraziare e sostenere la Regione Piemonte, le direzioni delle ASL e delle A.O.piemontesi e tutto il personale medico e del comparto che, con tanto sforzo, si mette a disposizione per ottenere una quota sempre maggiore di vaccinazioni Covid in gravidanza e in allattamento.