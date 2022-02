Calcio Serie D: un gol di Tuzza decide Bra-Lavagnese, i giallorossi vincono 1-0

Il Bra centra la terza vittoria consecutiva superando per 1-0 la Lavagnese nella terza giornata di ritorno. Decisiva la rete di Tuzza, su sviluppi di un corner, a fine di un primo tempo chiuso in crescendo dei giallorossi.

LA CRONACA

Il primo tiro in porta della partita è degli ospiti, al minuto 18. Ci prova da 25 metri Lombardi, Tunno blocca centralmente. Il Bra risponde con Tuzza e Masawoud, poco prima della mezz'ora. Triangolo nello stretto tra i due, contratto in angolo il tentativo dell'attaccante. La Lavagnese è attenta a non sbilanciarsi, affidandosi al tridente composto da Valenti, Lombardi e Rovido. Tunno attento sulla conclusione a giro di quest'ultimo, al 31'. Al 42' giallorossi ad un passo dal vantaggio. Bongiovanni lavora un buon pallone e mette in mezzo. Masawoud calcia, con potenza, di prima intenzione ma la traversa dice no. Ancora Bra in chiusura di frazione. Tuzza sguscia a sinistra e va al tiro, pallone fuori di poco dopo una deviazione. Il gol è nell'aria e lo realizza proprio Tuzza insaccando di testa il corner calciato da Capellupo, 1-0 e squadre negli spogliatoi.

Buon Bra anche ad inizio ripresa ma è la Lavagnese a rendersi pericolosa. Al 20' serve il miglior Tunno per neutralizzare il tentativo di Rovido, ben servito da Canovi. Primo cambio per Floris al 78': Rossi rileva l'autore del vantaggio Tuzza; in precedenza Fasano aveva inserito D'Arcangelo per Canovi (ed in avvio di partita Crivellaro per l'acciaccato Sommovigo). Gli ospiti ci provano fino alla fine ma il Bra tiene e porta a casa la terza vittoria di fila (tutte per 1-0) dopo Saluzzo e Pont Donnaz.

TABELLINO

Bra (3-4-2-1): Tunno, Quitadamo, Tos, Marchetti; Sia (80' Mirabelli), Daqoune, Capellupo, Magnaldi; Bongiovanni, Tuzza (78' Rossi); Masawoud. A disp: Coria, Olivero, Rossi, Ferla, Pavesi, Di Benedetto, Doda, Mirabelli, Barbuto. All Floris

Lavagnese (4-3-3): Ravetto, Casagrande, Avellino, Romagnoli, Sommovigo (5' Crivellaro), Canovi (76' D'Arcangelo), Ben Nasr, Romanengo (81' Croci); Valenti, Lombardi, Rovido. A disp: Bellesolo, Bacigalupo, Scorza, Dotto, Oliveri, D'Arcangelo, Scarlino, Croci. All Fasano

Gol: 47' Tuzza

Ammoniti: Valenti, Casagrande, Daqoune, Romagnoli, Tunno, Ben Nasr

Arbitro: Adil Bouabid di Prato; assistenti Federico Mezzalira di Varese e Alex Arizzi di Bergamo