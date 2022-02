Cuneo Volley verso la finale di Coppa Italia A2, il marketing manager Davide Bima: "La connessione con il territorio è il fulcro del nostro progetto"

La finale di Del Monte® Coppa Italia Serie A2, in programma venerdì 11 febbraio con diretta televisiva su Raisport, è il primo importante traguardo raggiunto dal team cuneese dopo la ripartenza e l'acquisizione del titolo per disputare la Serie A2.

Un corposo lavoro di équipe nel dietro le quinte, che coinvolge uomini e donne, uniti nell'obiettivo di fare crescere la società sotto i vari aspetti.

Ufficialmente insignito, dalla scorsa stagione, del ruolo di marketing manager e poi diventato anche socio del Club, Davide Bima lavora a stretto contatto con il vicepresidente Costamagna e gli altri dirigenti, puntando forte sul legame della squadra con il territorio.

Davide Bima: "Quando Gabriele Costamagna mi ha chiamato, per coinvolgermi nel progetto, non ho potuto dire di no. Mi sono subito messo al lavoro per fare crescere la visibilità e fare si che i giocatori entrassero nel tessuto cuneese. I ragazzi vengono sempre coinvolti nelle iniziative degli sponsor, i diritti di immagine infatti sono integrati nei loro contratti. Vanno nelle aziende, partecipano alle varie proposte, incontrano di persona gli sponsor che, non dimentichiamo, rappresentano il 90% del budget totale. Nessuno di questi ci ha lasciato, anzi il numero di chi ci supporta è cresciuto ulteriormente. Tra gli accordi sottoscritti c'è quello con l'Aeroporto di Cuneo Levaldigi che innalza di molto la nostra immagine. Le gigantografie presenti nello scalo e ben visibili ci restituiscono la dimensione di squadra che rappresenta la città e ciò ci rende orgogliosi. Ryanair utilizzerà le nostre foto per pubblicizzare i voli da Cuneo, noi stessi voleremo per Bari, in occasione della partita con Castellana, poi inaugureremo il volo per Roma presenziando alla relativa conferenza stampa. Importanti anche gli accordi con le scuole, attraverso cui vogliamo portare sempre più gente al palazzetto. La connessione con il territorio è il fulcro del nostro progetto. Remiamo tutti nella stessa direzione e questo è fondamentale."