Lpm Bam Mondovì-Modica 3-1, il tecnico delle siciliane Enrico Quarta: "giocato bene solo a tratti" (VIDEO)

Vittoria da "brividi" per la Lpm Bam Mondovì, che al PalaManera ha dovuto sudare più del dovuto per avere la meglio dell'Egea Pvt Modica per 3-1. La formazione siciliana, nonostante occupasse l'ultimo posto in classifica, ha lottato con tutte le proprie forze, strappando con autorevolezza anche un set. Modica, dunque, che è uscita dal PalaManera a testa alta.

I 16 punti realizzati da un'ottima Joelle M'Bra non sono bastati per incrementare la classifica del Modica. Una partita condizionata da vistosi alti e bassi, ma meritatamente condotta in porto dalle Pumine di Solforati, alla loro seconda vittoria consecutiva dopo il 3-0 inflitto mercoledì scorso all'Anthea Vicenza. Ai nostri microfoni il commento dell'allenatore del Modica Enrico Quarta: