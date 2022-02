Lpm Bam Mondovì-Modica 3-1, la MVP Mila Montani: "Voglio migliorare e far bene" (VIDEO)

La Lpm Bam Mondovì ha superato l'Egea Pvt Modica per 3-1. Vittoria per le Pumine, ma tanta sofferenza per la squadra di Solforati, che contro il fanalino di coda del girone B non ha di certo brillato. In una giornata non esaltante delle Pumine, ha spiccato la prestazione della centrale Mila Montani, a segno con diverse fast, per complessivi 15 punti. Performance che le è valsa il titolo di Mvp. Eccola ai nostri microfoni: