Volley A2/F: per il Puma una vittoria da “brividi”! La Lpm Bam Mondovì supera l'Egea Pvt Modica per 3-1

Il Puma vince ma non convince! La Lpm Bam Mondovì supera con qualche fatica di troppo l’ostacolo dell’Egea Pvt Modica con il punteggio di 3-1, al termine di un match che ha evidenziato preoccupanti cali di tensione da parte della squadra di coach Solforati.

Pumine che dopo aver conquistato i primi due set, il secondo dei quali dominato, ha accusato una flessione inspiegabile e che è stata superata nel quarto set. Vistosi alti e bassi hanno caratterizzato il match delle Pumine. Nelle padrone di casa la migliore è stata Mila Montani, autrice di 15 punti. La squadra di Quarta ha lottato con determinazione, uscendo dal campo a testa alta.

Nella squadra siciliana è stata soprattutto la Joelle M’Bra (16) a rendersi maggiormente pericolosa, mentre la prestazione dell’opposto Marika Longobardi è stata condizionata da un problema muscolare accusato a poche ore dal match. Molto bene anche la centrale Fulvia Gridelli che ha chiuso la serata con 14 punti all'attivo. Da ricordare che la Lpm tornerà nuovamente in campo mercoledì 9 febbraio per il recupero in casa della Rizzotti Sicilia Catania.

PRIMO SET: Mila Montani protagonista in avvio con due punti conquistati. Lpm subito sul 3-0. Le ospiti reagiscono e ritrovano la parità. Pumine imprecise e il Modica ne approfitta per portarsi sul 4-6. Squadre sull’8-8. Le siciliane si difendono bene. Tanti errori al servizio da entrambi i lati del campo e gioco che prosegue sul filo dell’equilibrio. Nuovo break per l’Egea, che sfrutta bene la difesa a muro di Gridelli e avanza sull’11-13. Ace di Alessia Populini e il Puma si porta in vantaggio sul 15-14. Coach Enrico Quarta chiama il primo time-out dell’incontro sul 17-15. Si rientra in campo e Beatrice Molinaro realizza un altro ace. Il Modica recupera due lunghezze e sul 19-18 questa volta è coach Solforati a chiamare il time-out. La mossa produce gli effetti sperati, visto che la Lpm piazza un break di tre punti consecutivi. Sul 22-18 coach Quarta ferma il gioco e chiama il secondo time-out. Sul 24-20 arrivano quattro set-point per le padrone di casa. Le siciliane annullano la prima chance monregalese, ma subito dopo commettono l’errore al servizio che chiude il primo set sul 25-21.

SECONDO SET: il Modica conquista il primo punto. La Lpm non sta a guardare e con Alessia Populini al servizio si porta sul 4-1. Time-out di coach Quarta. Padrone di casa avanti 10-5. Due punti rosicchiati dalle siciliane. Sul 13-8 coach Quarta è costretto a chiamare il secondo time-out a disposizione. La formazione ospite in difficoltà e la Lpm ne approfitta per andare sul 15-9. Pumine in fuga. Leah Hardeman conquista il punto del 24-14. Francesca Trevisan chiude subito i conti con un ace per il definitivo 25-14.

TERZO SET: ripartenza sprint del Modica, avanti 0-5. Inevitabile la richiesta di time-out da parte di coach Solforati. Si rientra in campo e la formazione ospite conquista un altro punto. Il trend del match non cambia, con una Lpm in grande difficoltà e l’Egea che vola sul 4-12. Nuovo time-out per coach Solforati, quando il tabellone indica il punteggio di 7-15. Le padrone di casa non riescono ad uscire dal tunnel, mentre le ospiti sono attente e precise. Modica che incredibilmente si porta sul 9-19. Sul 12-20 coach Quarta fa rifiatare le sue ragazze e chiama il time-out. La difesa delle Pumine continua a mostrare grossi limiti e dopo l’ace di Brioli il Modica conquista meritatamente il set sul 15-25.

QUARTO SET: Leah Hardeman conquista il primo punto. Pronta risposta dell’Egea che ribalta il punteggio e si porta sullì1-2. Puma avanti 5-3. Ace di M’Bra e nuova parità. Si continua a lottare punto a punto. La Lpm prova a prendere le distanze piazzando un break che vale il 12-9. Time-out chiesto da coach Quarta. Il Modica non molla e si avvicina a due lunghezze dal Puma. La Lpm prova la fuga decisiva portandosi sul 20-14. Break delle siciliane e sul 23-19 coach Solforati chiama il time-out. Al rientro in campo le Pumine trovano i punti necessari a chiudere set e match sul 25-19.

LPM BAM MONDOVI’: Taborelli 16, Populini 8, Montani 15, Giubilato, Cumino 1, Bonifacio, Pasquino, Hardeman 15, Ferrarini, Molinaro, Trevisan 2, Bisconti. Allenatore: Matteo “Bibo” Solforati; 2° All. Claudio Basso

EGEA PVT MODICA: Bacciottini, Longobardi 6, Antonaci 4, Saccani, Ferro 4, Ferrantello, M’Bra 16, Gridelli 14, Salviato, Herrera 4, Salamida 1, Brioli 4, Gulino. Allenatore: Enrico Quarta; 2° All. Giancarlo Fortunato

ARBITRO: Michele Marconi (Pavia); 2° Michele Brunelli (Falconara Marittima)