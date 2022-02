Volley A2M. Santa Croce rimonta e vince al tie break: Cuneo, ora testa alla finale di Coppa Italia!

Che fosse una partita difficile lo si sapeva. Per il valore dell'avversario, la Kemas Lamipel Santa Croce è una delle squadre più in forma del momento, ma anche per il possibile calo di tensione post qualificazione alla finale di Coppa Italia. Così è stato ed i toscani ne hanno approfittato vincendo 3-2 (25-14/25-21/18-25/22-25/10-15) dopo essere stati sotto di due set.

Peccato, perché Cuneo aveva interpretato davvero bene il match, aggredendo gli avversari con la battuta: nei primi due set il palleggiatore dei Lupi, Acquarone, ha dovuto fare il diavolo a quattro per poter mettere una palla giocabile ai compagni.

"Non potevamo continuare a battere coì - commenta a fine partita coach Serniotti - ma le partite non si vincono solo grazie alla battuta. La nostra fase di cambio palla si è fatta difficoltosa, loro hanno incominciato a toccarci a muro e la gara è cambiata".

L'allenatore non fa drammi: "Avevamo vinto 9 partite di fila, mi disperassi perché ne abbiamo persa una sarebbe strano. Lo abbiamo fatto, oltretutto, contro un'ottima squadra. Non devo essere agitato più di tanto, ma preparare al massimo la finale di Coppa".

Sulla stessa linea il capitano Iacopo Botto: "Abbiamo giocato due set ad altissimo livello poi siamo calati mentalmente e fisicamente. Tecnicamente abbiamo abbassato il livello della battuta, ma ci sta. Ora pensiamo alla Coppa Italia. "

LA PARTITA. Due set a senso unico dove Santa Croce è stata messa sotto pressione dall'efficacissimo servizio dei padroni di casa. Un dato su tutti: i Lupi hanno trovato il primo break dell'incontro sul 24-13 del primo set e questo la dice lunga sull'andamento del parziale. Dal terzo però le cose sono cambiate: i toscani hanno preso le misure sulla battuta avversaria ed il palleggiatore Acquarone ha potuto smistare il gioco a piacimento fino a portare i suoi al tie break. Senza storia: subito avanti 3-0 la Kemas Lamipel non ha mollato la presa e si è guadagnata meritatamente la vittoria.

I SESTETTI: Serniotti parte con il sestetto abituale: Pedron in palleggio con opposto Wagner, gli schiacciatori Preti e Botto, al centro Codarin con Sighinolfi. Libero, Bisotto. Risponde coach Dougas con il regista Acquarone in diagonale all'opposto brasiliano Walla, il tandem di schiacciatori di posto4 formato dal capitano Colli con Fedrizzi, schierando al centro Festi ed Arasomwan. Libero, Pace.

SET PER SET: Si parte con Santa Croce al servizio, ma Cuneo recupera subito la battuta con un muro di Wagner su Colli che porta i padroni di casa sul 2-1, poi l'appoggio sbagliato di Acquarone costringe lo stesso Colli al secondo errore che porta i cuneesi avanti 4-2. Mani-out di Wagner per il doppiaggio (6-3) mentre Botto, dopo una splendida difesa di Bisotto, porta i piemontesi sul 7-3 costringendo coach Douglas a chiamare il primo time out. Si riprende, ace di Preti e siamo 8-3 per Cuneo, arriva la palla piazzata di Preti del +6 (10-4) ed un'altra battuta punto, stavolta di Botto: 13-6. Santa Croce è in tilt: Botto in pipe mette giù il punto del 14-6 ed a Douglas non resta che chiamare il suo ultimo time out. Arriva l'ennesimo errore di Colli (16-7) che lascia il posto a Ferrini ma è ancora Cuneo ad andare a punto grazie al diagonale di Wagner che segna il 17-7. Sul 19-9 solito cambio in casa piemontese con Filippi al posto di Pedron: giù la palla di Botto (20-9), giù la pipe di Preti e siamo 21-9. Tra i Lupi esce Festi per Caproni, il 25-14 arriva sull'errore in battuta di Fedrizzi.

SECONDO SET. Si riparte, Cuneo subito ancora avanti 2-0 (muro di Codarin), il 4-1 è opera di Preti (mani-out), poi arriva Wagner dalla seconda linea e mette giù: sul 5-1 Douglas corre ai ripari ed interrompe il gioco. Niente da fare, il brasiliano punta Colli e lo affossa (6-1): al suo posto entra di nuovo Ferrini, dentro anche Riccioni per Festi nelle file dei Lupi. C'è il muro di Walla su Botto che fa rifiatare i toscani (8-5) i quali prendono fiducia sul primo tempo a terra di Arasomwan (9-7). Va giù anche il diagonale di potenza di Fedrizzi e Santa Croce si porta a-1 (11-10): c'è il time out di Serniotti. Cuneo riordina le idee e con l'ace di Wagner e due punti consecutivi di Preti torna avanti 15-10, costringendo santa Croce all'ultimo time out a disposizione. Fedrizzi risponde dalla linea di fondo e trova il primo ace dell'incontro dei toscani (16-13), che si riportano a -2 (17-15) su un errore dei piemontesi che ripartono grazie ad uno stratosferico muro di Wagner su Ferrini: 21-17. I set ball per la BAM Acqua S.Bernardo arriva sul primo tempo di Codarin (24-19), Santa Croce ne annulla due: ace di Fedrizzi che al rientro dal time out di Serniotti spara in rete il servizio successivo.

TERZO SET. Per la prima volta nella partita Santa Croce va avanti 0-3 sul turno al servizio di Acquarone e Serniotti interrompe subito il gioco, ma ora i Lupi battono bene e la ricezione piemontese va in affanno. L'errore di Botto porta i toscani avanti 1-5, poi Walla trova il punto del 3-8 e con il muro di Fedrizzi su Botto i Lupi trovano il massimo vantaggio sul punteggio di 5-11. Cuneo reagiscecon il muro di Preti (7-11), ma Fedrizzi restituisce il favore fermando Wagner ed i Lupi tornano a +6 (7-13). Preti non ci sta e mette a segno l'attacco in diagonale del 9-13, arriva il muro di Wagner su Ferrini e siamo 10-13 con il time out di Santa Croce. Il pubblico si scalda, Walla sbaglia l'attacco del -2 (14-16), ma un muro su Wagner riporta i toscani avanti di 4 lunghezze: 15-19 con l'ultimo time out per Serniotti. Niente da fare, è ancora punto per Santa Croce con Walla che firma il 15-20: esce Preti per Tallone nelle file di Cuneo. Dalla seconda linea arriva un errore del brasiliano di Santa Croce che riporta sotto Cuneo (17-20), ma la pipe di Colli li ricaccia indietro sul 19-23, poi c'è l'ace di Fedrizzi che regala il set ball ai toscani (18-24) che chiudono con Colli.

QUARTO SET. Partenza in equilibrio, poi Santa Croce scappa 4-7 sul turno al servizio di Colli: l'errore in attacco di Botti costringe Serniotti al time out. I suoi si ricompattano: Preti piazza il diagonale lungo del 6-7, la parità a 8 su errore in attacco di Fedrizzi poi c'è il sorpasso (9-8) ancora con Preti. È di capitano Botto il break del +2 di Cuneo (12-10), ma Santa Croce pareggia ancora i conti (14-14) con l'ace di Colli. Tira e molla: 16-14 Cuneo, ancora con Preti, time out dei Lupi, arriva l'errore dalla seconda linea di Walla (17-14), ma subito dopo il punto di Fedrizzi che riporta sotto gli ospiti (17-16). Il punto della parità a 17 è opera di Walla, poi c'è il contro sorpasso break di Santa Croce (19-21) sul fallo in palleggio fischiato al palleggiatore cuneese Pedron. Ultima interruzione del gioco per Serniotti, ma i Lupi sono lanciati verso il tie break: set-ball ad opera di Acquarone e punto finale di Walla.

QUINTO SET. Subito 0-3 Santa Croce con il muro di Fedrizzi su Wagner e quello di Walla su Preti. Serie di cambi palla, poi è ancora Santa Croce a guadagnare un break sull'errore di Sighinolfi che mette fuori la palla del 5-9: Serniotti ferma il gioco, ma sono ancora i toscani ad andare in break grazie a Walla che mette a terra due punti consecutivi. Sull'8-13 l'ultima interruzione per il coach cuneese, ma la partita è segnata: il punto della meritata vittoria dei Lupi è opera di Walla.

BAM ACQUA S. BERNARDO CUNEO-KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE 2-3 (25-14/25-21/18-25/22-25/10-15)

BAM ACQUA S. BERNARDO CUNEO: Codarin 8, Filippi, Tallone 1, Pedron 1, Wagner 18, Botto 16, Bisotto (L), Preti 24, Sighinolfi 9. N.e. Vergnaghi, Rainero, Giordano. Allenatore: Serniotti - CUNEO: ric. 62% (20% prf), att. 50%, muri 8, aces 4, batt.sb. 12, errori 26