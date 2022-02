Volley maschile A2 - Cuneo verso la finale di Coppa Italia, in corso la prevendita per la super sfida di venerdì 11

Il Cuneo Volley riporta la grande pallavolo maschile al Palasport di Cuneo, tempio del volley piemontese, raggiungendo uno degli obiettivi stagionali, ma soprattutto colmando un vuoto che da troppo tempo persisteva nel cuore dei cuneesi.

La Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo, venerdì 11 febbraio alle ore 21.15, ospiterà il Conad Reggio Emilia nella Finale Del Monte® Coppa Italia A2 in diretta RAI Sport e sul canale YouTube di Volleyball Word. In palio, il primo trofeo stagionale della serie A2 maschile e il pass alla Supercoppa di categoria, in programma ad aprile, tra i vincitori della Coppa Italia e coloro che conquisteranno la Regular season 2021/22.

Gabriele Costamagna, vicepresidente esecutivo: «Orgoglio e un pizzico di commozione per aver riportato una finale di una coppa nazionale a Cuneo. Il progetto avviato a maggio 2020 sta dando i suoi risultati; non era per nulla scontato pensarci 15 mesi fa, quando abbiamo acquisito il titolo per la A2, ma ci siamo riusciti, siamo in Finale di Coppa Italia A2 ed è frutto del lavoro di tutto il team. La svolta è stata la decisione di puntare su professionisti veri a costo di alzare il budget, scelta fondamentale se si vuole stare a certi livelli. Dopo la pesante sconfitta subita a Reggio Emilia a dicembre eravamo tutti abbattuti, ci siamo guardati in faccia e siamo ripartiti ottenendo nove vittorie consecutive, arrivando a conquistare la finale di Coppa. Il gruppo ha dimostrato di essere unito, riuscendo ad uscire dal momento di difficoltà. Rivedere il taraflex tricolore a Cuneo sarà bellissimo ed emozionante; spero e infondo sono certo che questo traguardo sarà uno stimolo per appassionati e nuovi sostenitori a venire al palazzetto e tifare questa squadra!».

Coach Roberto Serniotti: «Ovviamente sono orgoglioso di essere l’allenatore del gruppo che riporta Cuneo a giocare una finale dopo tanti anni. So però che sarà una partita complicata, perché Reggio ha eliminato, per di più fuori casa, due formazioni come Bergamo e Santa Croce, tra le più accreditate al salto di categoria. Loro sono un bel mix di esperienza e gioventù, non hanno punti deboli particolari e sono ben guidati in panchina. Noi siamo cresciuti nel corso della stagione, ma abbiamo ancora qualcosa da migliorare e le sfide secche di Coppa Italia sicuramente ci aiutano a farlo».

La Lega Pallavolo Serie A organizzerà l’evento al Palasport di Cuneo in collaborazione con il Club cuneese, meglio classificato al termine del girone d’andata e pertanto padrone di casa in questa manifestazione. La settimana precedente alla kermesse inizierà con la conferenza stampa di presentazione, che andrà in onda lunedì 7 febbraio alle 11.30 sul canale YouTube di Lega Volley. Collegati in streaming, oltre al presidente di Lega Massimo Righi, ci saranno i due allenatori, Roberto Serniotti e Vincenzo Mastrangelo, i due capitani, Iacopo Botto e Fernando Gabriel Garnica e altri special guest.

Link del canale YouTube Lega Volley dove sarà trasmessa la presentazione ufficiale-> www.youtube.com/legavolleyseriea

Come nei precedenti match, gli abbonamenti stagionali non avranno valenza, in quanto non comprensivi della Coppa Italia; ci sarà il biglietto unico d’ingresso a € 10,00 con gratuità per gli under 14. La prevendita online è già attiva e lo sarà fino alle ore 12.00 di venerdì 11 febbraio su www.liveticket.it al seguente link -> https://cutt.ly/NOO7CST; non perdete l’occasione di assistere alla Finale di Coppa Italia A2, scegliete direttamente il vostro posto in tribuna, vicino ad amici e parenti. La capienza consentita è ancora al 35% dell’impianto, pertanto affrettatevi ad acquistare i vostri biglietti prima del sold out.