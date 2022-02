Un doppio flash mob per chiedere di potenziare la Cuneo-Ventimiglia-Nizza

Oggi 6 febbraio in tanti, per lo più membri delle associazioni della valle Vermenagna e delle vallate occitane, hanno inscenato un doppio flash mob di incoraggiamento e di sprone alle autorità, perché si implementino le corse e si elettrifichi la linea Cuneo - Ventimiglia - Nizza, come era una volta.

Si chiede un treno per l'Europa, un futuro degno per questa linea ferrioviaria che sembra non interessare a nessuno, se non a tantissimi cittadini, che oggi non sono voluti mancare all'iniziatica di sensibilizzazione.