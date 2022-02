"Andare oltre l’immagine": ad Alba la mostra fotografica di Giancarlo Ricatto

La Biblioteca civica di Alba, da martedì 15 febbraio a sabato 5 marzo 2022, ospita la mostra fotografica di Giancarlo Ricatto intitolata “Andare oltre l’immagine”.





"Chi ama la fotografia sa che essa è realismo, metafora, allusione, allucinazione e molte altre cose ancora…", dice l’autore. Ricatto, infatti, non cerca la logica, preferisce farsi rapire dalla fantasia, abbandonarsi al suo correre sfrenato, tentando di afferrarne gli improvvisi bagliori. Una piazza, un museo, un lungo porticato, sono ambienti quotidiani che, attraverso il suo obiettivo, diventano luoghi insoliti e misteriosi, popolati da statue e manichini sospesi in un’atmosfera enigmatica.

Giancarlo Ricatto, albese, si è interessato negli anni a diversi aspetti della cultura piemontese, sia come studioso che come organizzatore. In particolare, ne ha indagato la lingua, la letteratura, il teatro (come autore e interprete) e la storia della cucina.





La mostra sarà visitabile durante l’orario di apertura della biblioteca (dal martedì al venerdì: 9-12.30 e 14-18; sabato: 9-12.30; chiuso lunedì e festivi). L’ingresso è libero.

Per informazioni: Biblioteca civica “G. Ferrero” via Vittorio Emanuele II, 19 - 12051 Alba Tel. 0173 292460