13 febbraio, a Pian Munè di Paesana, torna la musica in quota con il concerto rock degli All in Cover Rock Band.

Il luogo del concerto si raggiunge a piedi (consigliati i ramponcini) in circa 60/90 minuti, oppure con la seggiovia per chi scia o per i pedoni che non vogliono fare la camminata.