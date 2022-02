A Verduno ricoveri Covid in lieve calo. Ieri le vaccinazioni dedicate alle donne in gravidanza e allattamento

Sono state sei le donne in dolce attesa che nella giornata di ieri, domenica 6 febbraio, si sono recate all’ospedale di Verduno per approfittare dalla possibilità offerta dal primo dei due open day organizzati in tutto il Piemonte per promuovere la vaccinazione anti Covid anche tra le donne in gravidanza e in allattamento.



La giornata, promossa dalle diverse Asl piemontesi in ossequio alle raccomandazioni che arrivano dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’Istituto Superiore di Sanità, si è tenuta presso gli Ambulatori di Ginecologia al 7° piano dell’ospedale “Ferrero”, dove sono state somministrate tre prime dosi e altrettante terze dosi. L’appuntamento verrà riproposto il prossimo 6 marzo con modalità che verranno comunicate dall’Asl Cn2.



Con la giornata di ieri le vaccinazioni effettuate dall’azienda sanitaria di Alba e Bra hanno intanto raggiunto un totale di 139.306 prime dosi, di 125.303 seconde dosi e di 96.496 richiami.

In percentuale parliamo di valori vicini, rispettivamente, all’85%, 76% e 58% della popolazione di tutte le età (163.993 persone).

Nel frattempo dallo stesso ospedale di Verduno si segnala stabile il numero dei pazienti Covid: erano 58 lunedì scorso e sono 56 in questo momento, 4 dei quali ricoverati in terapia intensiva (dato invariato).

I ricoveri "non Covid" sono invece 170, di cui 4 in intensiva.

COSI' AD ALBA

Il Comune di Alba rende intanto noto il numero dei propri residenti attualmente positivi al Coronavirus. Si tratta di 650 persone – in deciso calo rispetto ai 997 di sette giorni fa. Ad oggi i ricoverati sono 12, contro i 7 della scorsa settimana.

I decessi di persone affette da Covid-19 da inizio pandemia sono 73, dato invariato da tempo. Nuovo balzo nei guariti da inizio pandemia, che lunedì scorso erano 4.005 e che ora sono saliti a 4.724.