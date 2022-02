Chi bussa ai servizi sociali? Nella capitale delle Langhe mille famiglie in difficoltà

Sono circa 1.000 le famiglie che si rivolgono al Consorzio Socio Assistenziale ed al Comune di Alba per avere un aiuto economico, alla ricerca di un lavoro o per avere un’abitazione stabile, così da poter vivere la normalità di quel quotidiano che per molti sembra pian piano svanire, soprattutto dopo i colpi della pandemia.



Questo è il quadro che in questo inizio 2022 si presenta ad Alba e periferia, e sul quale Comune e Consorzio, insieme a una rete di associazioni e terzo settore, stanno lavorando, per rendere più forte le maglie del tessuto sociale albese dove purtroppo le criticità non mancano.



Per rendere i colori meno sfocati su questa tela le azioni correttive non mancano, come spiega Elisa Boschiazzo, assessore albese con delega ai servizi sociali e assistenziali: «Le difficoltà delle circa mille famiglie albesi e del territorio limitrofo sono di carattere economico. Il bando su TARI, luce e affitti ha portato i suoi frutti lo scorso anno, ma dobbiamo concentrarci sul trovare soluzioni che possano rendere stabile la situazione di queste persone in difficoltà.



L’aspetto economico è fondamentale e, per fortuna, per renderlo meno opprimente, nutro speranze sulla domanda di lavoro che il territorio offre. Diversi genitori, magari con figli, si adattano e riescono a tornare ad una situazione più vivibile, così da affrontare meglio anche il problema dell’abitazione.



A proposito di questo stiamo lavorando per tutelare sia queste famiglie che i proprietari degli alloggi. Ad Alba ci sono diverse abitazioni vuote: bisogna creare un clima di maggior sicurezza e fiducia, soprattutto perché nei prossimi mesi, con l’emergenza Covid in forte discesa, si potrebbero creare situazioni di difficoltà non indifferenti. Sono fiduciosa perché vedo che la voglia di far tornare il sorriso a queste famiglie non manca».