Mondovì, fiera di Primavera: dopo due anni di stop annunciato il ritorno

La città del Belvedere dopo lo stop di di due anni, imposto dalla pandemia, si prepara al ritorno della Fiera di Primavera.

Con una delibera di Giunta, infatti, il Comune annuncia il ritorno della kermesse nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 aprile dalle 9 alle 19.

La 61^ edizione della fiera si svolgerà, come da tradizione, nelle piazze e nelle vie di Breo. In programma, oltre alle tradizionali esposizioni, anche la fattoria didattica e la rassegna zootecnica. Ecco le aree individuate per lo svolgimento della fiera: