Un 2021 di servizi in costante crescita: i numeri della Croce rossa di Racconigi

Si chiude con un bilancio di iniziative e di servizi in costante crescita il 2021 per il Comitato di Racconigi della Croce rossa italiana.

“Accanto all’attività di ambulanza e primo soccorso – spiegano dalla sede Cri – siamo stati proficuamente impegnati anche nel settore sociale a sostegno della comunità. Lo dimostra l’attività del Banco Alimentare che ha interessato 116 nuclei familiari attraverso la distribuzione di 24.874 chilogrammi di prodotti alimentari, notevole è infatti l’impegno di 9 volontari che organizzano e gestiscono questo importante settore permettendo la consegna di ben 1057 pacchi famiglia”.

Tra le attività bisogna ricordare, quelle rivolte al settore scolastico che hanno interessato alunni di origine indiana e marocchina attraverso iniziative di accompagnamento allo studio e di prima alfabetizzazione. I bambini, infatti, sono seguiti da tre volontarie, insegnanti pensione, che in stretto contatto con la scuola primaria hanno offerto generosamente la loro esperienza presso i locali della biblioteca civica di Racconigi.

Sempre i ragazzi, che a causa del Covid hanno visto limitate le uscite e le attività ricreative, sono stati i grandi protagonisti del progetto di “Estate ragazzi” svoltosi in collaborazione con il Comune di Racconigi, l’asilo ribotta e l’Istituto comprensivo “Muzzone”.

Tre giovani del servizio civile e sette giovani volontari hanno animato con entusiasmo le giornate dei bambini delle quarte e quinte elementari e della prima media, alternando ore di doposcuola a lezioni dell’ABC del primo soccorso, insieme a giochi e relax durante le giornate più calde dell’estate.

In occasione del passato Natale, i volontari più giovani appartenenti alla “Area 5”, il settore della Croce rossa che si occupa della promozione attiva dello sviluppo dei giovani e di una cultura della cittadinanza attiva, hanno organizzato degli eventi ludici in piazza, sempre a favore dei più piccoli.

I volontari hanno poi anche garantito l’assistenza durante le lunghe fasi di vaccinazione anti-Covid per la popolazione a Cavallermaggiore e Racconigi, oltre al rilevamento della temperatura in molte realtà lavorative o ricreative dei territori di competenza.

Battuta d'arresto, per quanto riguarda l’attività di formazione al primo soccorso rivolta alla popolazione, con solo 44 ore di servizio sempre a causa delle limitazioni dovute alla pandemia da Covid. Svolgendo comunque i corsi abilitanti all'utilizzo del defibrillatore DAE e i corsi di base per aspiranti volontari che hanno consentito l’ingresso di 27 nuovi volontari.

“I nostri istruttori – aggiungono dalla Croce rossa racconigese – hanno comunque portato avanti la formazione per sé stessi e per i colleghi effettuando 770 ore attraverso attività di apprendimento e di ripasso delle tecniche di soccorso per i volontari in servizio. Importante è l’attività di continua formazione specifica attraverso la partecipazione dei nostri volontari ai vari corsi di specializzazione nelle aree di sviluppo della Croce Rossa in attività di emergenza, protezione civile, salute, principi e valori, diritto internazionale umanitario”.

Sul fronte dei numeri, l’attività di trasporto infermi ed emergenza conta numeri in costante crescita dovuta anche alla ricaduta dell’emergenza Covid. I servizi del Comitato di Racconigi – che comprende anche le sedi distaccate di Barge e Paesana – complessivamente toccano quota 13506, con 697.031 chilometri percorsi e 28.554 ore di servizio.

A Racconigi si sono registrati 1754 interventi di emergenza in convenzione 118; 4260 servizi di trasporto infermi e dializzati in convenzione Asl; 2514 viaggi in assistenza a privati, case di riposo, attività di protezione civile, assistenza ai centri vaccinali e tamponi per un totale di 8528 viaggi, 390034 chilometri percorsi e 15173 ore di servizio rese.

Da ricordare che nell’anno passato la sede di Racconigi ha inaugurato un nuovo defibrillatore automatico (DAE) pubblico, in memoria del giovane racconigese Samuele Carrera rendendo così la città sempre più cardio-protetta.

Numeri significativi, che vedono coinvolti 419 volontari, 12 giovani del servizio civile, 7 dipendenti tecnici soccorritori (quattro a Racconigi e tre a Paesana) e 1 dipendente amministrativo: “A tutti il ringraziamento per la dedizione instancabile. – rimarcano i vertici del Comitato CRI – Il ringraziamento più grande va ai benefattori e sostenitori che hanno consolidato le nostre iniziative contribuendo con donazioni e lasciti”.

Il Comitato di Racconigi della Croce rossa italiana

La Croce Rossa a Racconigi venne istituita venne istituita nel 1983 come Delegazione dipendente da Cuneo per poi assumere l’autonomia gestionale ed amministrativa nel 1992, passando da Delegazione a Sottocomitato del Comitato Provinciale di Cuneo e poi, negli ultimi anni, come Comitato.

Nel corso del 1993 alla sede di Racconigi si aggiungessero le due sedi distaccate di Barge e Paesana.

Il Comitato di Racconigi è stato guidato quasi ininterrottamente fino al 2015 dal compianto Guido Cardellino. Il Consiglio direttivo attuale è stato eletto nel febbraio 2020 ed è così composto: Livio Ferrara (presidente), Bernardino Luino (vicepresidente), Silvana Beitone, Paolo Peirone (consiglieri) e Martina Rossa (consigliere giovane).

I soci complessivi sono 419 così suddivisi: 94 a Barge, 88 a Paesana e 237 a Racconigi.

Il parco mezzi delle sede di Racconigi conta su 4 ambulanze e 12 auto.