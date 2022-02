Peste suina africana, il plauso di Coldiretti: "La Giunta regionale recepisce le proposte di Icardi"

Coldiretti plaude all’approvazione, in Giunta regionale, delle misure proposte dall’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi rispetto all’attivazione di un fondo di 2 milioni di euro affinché gli allevatori possano ricevere i primi indennizzi, visto che devono far fronte alle prescrizioni delle Asl per tutelarsi dalla Peste Suina Africana, e alla necessità di depopolamento, a livello regionale, con nuovi piani di contenimento dei cinghiali.

“Il recepimento delle proposte dell’Assessore Icardi è un passo molto importante per le nostre imprese che, in attesa dell’erogazione delle risorse stanziate dal Decreto Sostegni, possono avere un primo sostegno, visto l’impatto economico che questa situazione sta già generando sul territorio.

Allo stesso modo, è urgente arrivare ad abbattere circa 50.000 cinghiali a livello regionale, mettendo in atto efficaci azioni di contenimento e minimizzando le attività che prevedono lo spostamento degli animali” commenta il delegato confederale di Coldiretti Cuneo, Roberto Moncalvo.

Ora Coldiretti chiede di procedere per rendere al più presto operative queste misure.

