Matteo Salvini parte civile nel processo contro Carlo De Benedetti: nuova udienza in tribunale a Cuneo

Matteo Salvini a Cuneo in un’immagine dei mesi scorsi. Risultato positivo al Covid il segretario del Carroccio da alcuni alcuni giorni è bloccato a Roma in quarantena

Non era presente Matteo Salvini, stamane lunedì 7 febbraio, al processo iniziato nello scorso giugno nei confronti di Carlo De Benedetti, imputato al tribunale di Cuneo per diffamazione.

Il senatore della Lega, costituitosi parte civile nel procedimento, infatti, si trova attualmente in isolamento causa positività al Covid-19. Nel maggio 2018 l'industriale ed editore, oggi 87enne, partecipò a un dibattito tenutosi al Festival della Tv e dei nuovi media di Dogliani. A moderare l'incontro pubblico svoltosi in piazza Umberto la giornalista Lilli Gruber. In quell’occasione l’ingegnere offrì il suo punto di vista sulla situazione politica del momento. Si parlò anche del leader della Lega Matteo Salvini. “Il peggio. Antisemita e xenofobo”, aveva detto l'imprenditore.

“L’aggettivo antisemita lo ritengo un’infamia pesante – aveva deposto Salvini nella scorsa udienza -. Non l’ho accettata allora e non lo accetto ora. Antisemita nel 2021 penso sia una delle accuse più impegnative, sgradevoli e infamanti”.

La difesa dell’imputato ha invece sostenuto che le opinioni critiche espresse dall’ingegnere guardassero la portata e i riflessi dell’azione politica del senatore della Lega nel contesto europeo.

La Procura, rappresentata dal pubblico ministero Attilio Offman, stamane ha chiesto al Tribunale la produzione di alcuni atti documentali. Richiesta, questa, accolta dal giudice Emanuela Dufour, che il 15 marzo sarà chiamata a pronunciarsi sul merito della causa.