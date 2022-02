Alta pressione, ventoso e c'è anche l'incognita peggioramento verso il fine settimana

Settimana meteorologica dalle due facce ventoso oggi e domani poi progressivi annuvolamenti con pressione atmosferica in diminuzione in attesa di capire quali saranno gli effettivi scenari che potrà sviluppare l’irruzione instabile in arrivo da giovedì.

Fortunatamente la fase anticiclonica dovrebbe durare solo 2 o 3 di giorni, poi potrebbe aprirsi un nuovo periodo instabile, dovuto all'isolamento di una massa d'aria fredda artica nel Mediterraneo.

Queste configurazioni non sono usuali per le nostre latitudini e l’evoluzione incerta anche se sembra che finalmente tornino le precipitazioni sulla maggior parte del Nord Ovest.

Termometro che promette di ritornare con un canone invernale da domenica.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 07 a giovedì 10 Febbraio

Cielo poco nuvoloso oggi e domani con forti venti. Aumento della nuvolosità da mercoledì sera, sino a cielo coperto giovedì con qualche precipitazione possibile su savonese giovedì notte.

Termometro su valori massimi al di sopra delle medie stagionali.

Minime in pianura intorno -1 - 3°C e massime 10- 12°C. Al mare minime intorno 5- 10°C e massime 14-15°C

In pianura forti da Sud- Ovest, molto forti in montagna, al mare forti da Nord in attenuazione domani

Da venerdì 11 Febbraio

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni serali, che potrebbero continuare anche sabato. Quota neve 800 m in discesa sabato notte a 400 m.

