Al Teatro Borelli di Boves tornano gli spettacoli per bambini con "Il Gigante egoista"

Il Comune di Boves e la Compagnia Il Melarancio tornano insieme questa volta a teatro.

Domenica 13 Febbraio - ore 17,30 Teatro Borelli, Piazza Borelli - Boves (CN)

Con la Compagnia Cattivi Maestri (Savona) IL GIGANTE EGOISTA, semifinalista a In-Box Verde 2021



“Un tempo, un tempo molto lontano abitava la terra il popolo dei giganti”, ma siamo proprio sicuri che i giganti non esistano più?

Il nostro è un gigante speciale, egoista, che ama il suo giardino sopra ogni cosa e non sopporta che qualcuno lo possa rovinare. Ma vivere significa usare, scalfire e a volte sciupare. Il nostro gigante si accorge che la solitudine è gelo, che i bambini sono calore e che se desideri che i tuoi fiori sboccino devi permettergli di essere accarezzati e, a volte, calpestati.

Il nostro gigante capisce tutto questo grazie all'amore dei bambini, che desiderano essere ascoltati da lui, amano giocare insieme a lui, lo cercano, si affezionano e non lo lasciano mai in pace, come fanno tutti i bambini del mondo con i loro giganti.

Lo spettacolo tratto dal racconto di Oscar Wilde affronta il tema molto attuale della difficoltà a relazionarsi con gli altri e porta a riflettere sulla necessità di aprirsi all'altro in un tempo in cui ci troviamo sempre più spesso di fronte a fenomeni di isolamento ed esclusione.

Età consigliata dai 4 anni

Ingresso Gratuito

Tutte le attività proposte sono ACCESSIBILI su ruote (da disabili e da passeggini)

Considerati i tempi necessari all’accoglienza del pubblico, nel rispetto delle misure di prevenzione sanitaria, si raccomanda di arrivare con anticipo.

L’accesso all’area sarà consentito a partire da 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

PRENOTAZIONE TRAMITE E-MAIL

La prenotazione tramite e-mail garantisce l’entrata a teatro ma non assegna una poltrona numerata.

Nella mail bisognerà specificare il numero di ingressi desiderati, nome, cognome e numero di telefono del richiedente. Verrà inviata una e-mail di conferma dell’avvenuta riserva.

Le mail dovranno pervenire dal lunedì precedente lo spettacolo fino alle ore 15.00 del venerdì al seguente indirizzo biglietteria@melarancio.com.

Dopo tale orario, non saranno prese in considerazione le richieste inviateci e per tanto non ci sarà la conferma della riserva, ma ci si potrà recare direttamente all’Auditorium il giorno dello spettacolo.

Per assistere agli spettacoli occorre essere muniti di Super Green Pass sopra i 12 anni. Dai 6 anni è richiesta la mascherina ffp2. Sotto i sei anni non è richiesto l’uso della mascherina.