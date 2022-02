Cuneo Volley verso la finale di Coppa Italia A2, Silvia Canale (team manager): "Siamo in fibrillazione, l'ambiente è elettrico"

Si avvicina la data di venerdì 11 febbraio e con essa la finale di Coppa Italia A2 tra BAM Acqua S.Bernardo Cuneo e Conad Reggio Emilia.

Un appuntamento speciale per la squadra cuneese, che pregusta una serata di grande, grandissimo volley dopo tanto tempo.

Finale da vivere, gustare e naturalmente vincere. L'obiettivo, chiaro, accomuna l'intero ambiente: giocatori, staff, dirigenti, sponsor e tifosi.

In trepidante attesa ed al lavoro in vista dell'evento, tutte le persone più vicine al Club, ad iniziare dalla team manager Silvia Canale: "Sarà un grande evento, stiamo lavorando con il massimo impegno per mettere a punto ogni aspetto organizzativo di nostra competenza, dal momento che si giocherà in casa nostra e lo sappiamo da pochi giorni. Ma lo sport vive di momenti e ce ne sono alcuni in cui bisogna fare di più, mettendosi alla prova. La città sta rispondendo alla grande, la prevendita va a gonfie vele. Il mio ruolo mi piace, lo svolgo con passione, mi prende tanto. Lavoro per mettere i giocatori nelle condizioni di pensare solo al campo, rendendo perfetto tutto il resto. Mi ritengo fortunata del gruppo di atleti con cui lavoro. Sono rispettosi, educati, professionali, nessuno ha pretese esagerate. E' semplice lavorare con loro, posso solo ringraziarli per il bel clima che hanno contribuito a creare con tutte le altre persone che operano in questa società. Siamo in fibrillazione, l'ambiente è elettrico. Da ex atleta avrei pagato per vivere una serata così. Sarà una grande emozione esserci, vedere il taraflex tricolore, la Coppa a bordo campo o ascoltare l'Inno di Mameli."