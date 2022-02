Hockey femminile Indoor: Lorenzoni sul tetto d'Italia per la 21^volta!

L'H. F. Lorenzoni BPER si è laureata, a Prato, per la ventunesima volta, Campione italiano Indoor.

Che la specialità invernale sia congeniale alle ragazze di Bra lo dicono i risultati di questa lunga striscia vincente che non ha eguali.

Felice il Presidente Giuseppe Calonico che ha seguito la squadra all'Estraforum di Prato dove, purtroppo a porte chiuse, si è svolto un combattutissimo torneo di finale a quattro squadre risultanti le vincitrici di altrettanti gironi.

Battuto di misura il Cus Pisa, avversario storico degli ultimi anni per quanto riguarda la specialità al coperto per 3 a 2, si andava il giorno dopo ad incontrare il Butterfly di Roma, squadra molto combattiva che nel frattempo aveva avuto ragione dell' H.C.Milano. La gara vedeva subito le braidesi partire a razzo ed attestarsi sul 3 a 0 per poi subire la rimonta e terminare con il risultato di 4 a 3. Questo risultato di fatto dava alle nero-turchesi la certezza della vittoria finale e coach Gualtiero Berrino contro l'H. C.Milano dell'ex Ginevra Totolo, poteva dar spazio alle giovanissime agguantando allo stesso modo la parità e permetteva di salire sul podio e festeggiare.

Festeggiamenti ancor più sentiti per via delle enormi difficoltà superate in tempo di pandemia che, di fatto, ha condizionato le presenze sul campo e che ha obbligato alla dolorosa rinuncia alla partecipazione alla Coppa Europea da tenersi in Turchia.

Soddisfazione, dunque, anche quella di sapere che le nero-turchesi potranno compensare con il diritto dei gareggiare in Europa il prossimo anno e soprattutto sapere che anche con un grande ricambio generazionale la storia Lorenzoni prosegue. Otre ai tanti goal dell'ex olimpionica Huertas, capocannoniera del Torneo di finale, si segnalano però i grandi progressi di Alessia Anania e delle giovanissime Veronica Bassi, e Rebecca Piccolo ormai di fatto titolari.