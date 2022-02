Marta Bassino, le lacrime dopo l’uscita in gigante: "Ora ripartire"

Un sorriso amaro ha accompagnato le parole con cui Marta Bassino ha commentato il suo sfortunato esordio alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Campione del mondo uscente di specialità, l’atleta borgarina cercava il riscatto da un’annata che non le ha dato finora i risultati sperati. Ancora maggiore, se possibile, la delusione dopo l’uscita arrivata a pochi secondi dalla partenza del gigante disputato quando in Italia erano da poco passate le due di questa notte, sul ripido tratto che conduceva alla terza porta del percorso. Qui la caduta con la quale la portacolori dell’Esercito ha visto sfumare la possibilità di giocarsi una medaglia nella disciplina a lei più cara.



Sul podio la Nazionale femminile di sci è comunque salita grazie all’argento conquistato da Federica Brignone, terza quattro anni fa in Corea e che questa notte è giunta al traguardo con un tempo superiore soltanto a quello della svedese Sara Hector, mentre a completare il terzetto da medaglia è stata la svizzera Lara Gut-Behrami.



"E’ un dispiacere enorme, perché comunque ci tenevo tanto – ha detto Marta in lacrime ai microfoni di Rai Sport ed Eurosport –. Adesso devo prendermi cinque minuti, fare passare tutto, mandare giù e chiaramente ripartire, perché ovviamente è una gara, lo so, ce ne sono tante…".



Marta dovrà ora decidere se partecipare allo slalom speciale in programma nella notte tra martedì e mercoledì (prima manche alle 3.15, seconda alle 6.45, sempre ora italiana), prima del Super G di venerdì 11 febbraio (alle ore 4) e della combinata alpina di giovedì 17. Ultimo atto della sua Olimpiade, il team event in programma sabato 19 febbraio.