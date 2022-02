Sci alpino femminile, Pechino 2022: gigante amaro per Marta Bassino, subito out!

Durano pochi secondi le speranze di Marta Bassino di lasciare il segno nel gigante di Pechino 2022, prima gara della campionessa borgarina alle Olimpiadi Invernali in corso nella capitale cinese.

Marta, al via con il pettorale 5, incappa in una scivolata dopo tre curve ed esce anzitempo dalla competizione.

Enorme delusione per la portacolori dell'Esercito che vede volare via una gara sulla quale puntava molto.

Fuori anche Mikaela Shiffrin.

Seconda manche in programma alle 7,30 con Sara Hector davanti a tutte e Federica Brignone in piena lotta per una medaglia.