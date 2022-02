Volley -4 alla Finale di Coppa Italia, Cuneo prepara la sfida con Reggio Emilia. Bisotto: "Avremo bisogno del pubblico" (VIDEO)

Mancano quattro giorni alla finale della Del Monte® Coppa Italia di serie A2. Venerdì sera 11 febbraio alle ore 21,15 BAM Acqua S. Bernardo Cuneo e Conad Reggio Emilia si sfideranno per l'ultimo atto di questa entusiasmante competizione, che assegnerà il primo trofeo della stagione e ad ospitare questo spettacolo sarà il palasport di San Rocco Castagnaretta.

La prevendita per accaparrarsi un posto in tribuna è aperta: ricordiamo che, in ottemperanza alle normative anti Covid, l'impianto potrà ospitare non oltre il 35% della sua capienza (1.645 persone) e che tutti gli spettatori presenti dovranno essere muniti di Greenpass rafforzato (dose booster) ed indossare mascherina FFP2.

In palestra la squadra si sta preparando all'evento nell'unico modo possibile: lavorare duro e restare concentrati.

Con il volto del giovane libero Francesco Bisotto, cuneese doc, iniziamo una serie d'interviste video che, giorno per giorno, ci porterà a raggiungere insieme l'appuntamento con questa magnifica serata di sport.

"C'è tanta emozione, ma siamo carichi - dice "Biso" -. Questa finale ce la siamo meritata ed ora vogliamo giocarcela fino in fondo. In questi ultimi giorni di preparazione daremo il massimo in allenamento per arrivare pronti sia fisicamente sia psicologicamente alla partita".

Lui che quando Cuneo giocava l'ultima sua finale di Coppa Italia manco aveva ancora 10 anni: "Comunque seguivo la squadra già quando era in A1, poi ho fatto la trafila sugli spalti negli anni della serie B, poi A3 e A2. Speravo e sognavo un giorno di essere io su quel campo, ma quando sei piccolo sogni facilmente e tra sogno e realtà ce ne passa".

Altre curiosità su come Cuneo sta preparando la finale nell'intervista integrale a Francesco Bisotto che vi proponiamo nel video a seguire: