Volley A2M, presentata la finale della Del Monte® Coppa Italia: "Una festa per Cuneo e la pallavolo"

È stata presentata nella mattinata di oggi, lunedì 7 febbraio, la finale della Del Monte® Coppa Italia serie A2 maschile che si disputerà venerdì sera al palasport di Cuneo. A sfidarsi BAM Acqua S. Bernardo Cuneo e Conad Reggio Emilia.

Collegati via streaming gli allenatori di Cuneo e Reggio Emilia, Roberto Serniotti e Vincenzo Mastrangelo, oltre i capitani delle due squadre, Iacoppo Botto e Fernando Gabriel Garnica. Presenti anche i due vicepresidenti, Gabriele Costamagna in rappresentanza di Cuneo Volley e Azzio Santini del Volley Tricolore, oltre il presidente della Lega Pallavolo serie A, Massimo Righi, e quello del Comitato Regionale Piemonte della Federazione Italiana Pallavolo, Paolo Marangon, che è stato il primo ad intervenire: "Sono certo che la piazza di Cuneo saprà rispondere in maniera importante a questa importante manifestazione".

In rappresentanza delle istituzioni il sindaco di Cuneo, Federico Borgna, che ha esordito: "Uso di cuore toni che potrebbero sembrare retorici, ma per la nostra città è davvero una grande soddisfazione tornare ad avere una finale così importante al palazzetto. Sono certo che assisteremo ad un grande spettacolo ed anche contento succeda ancora durante il mio mandato".

Appassionato l'intervento del vicepresidente di Cuneo Volley, Gabriele Costamagna: "C'è molta attesa da parte nostra, unitamente ad un pizzico di emozione. Ricordo quando andavo a vedere le partite che contavano, ora trovarmi ad organizzarne una onestamente mi fa emozionare. Siamo tutti davvero contenti per la città di Cuneo, che vive di pallavolo. Sono stati anni bui, ed anche per questo l'evento dovrà essere una festa del nostro sport".

L'allenatore della Conad Reggio Emilia, Vincenzo Mastrangelo, ha usato lo spirito: "Cuneo parte favorita, sulla carta più di noi. Io ed il vicepresidente facciamo però ricorso alla superstizione: veniamo da due vittorie esterne quindi, come si dice, 'non c'è due senza tre'!. E non vediamo l'ora di sostituire la foto, che abbiamo in sede, della Coppa Italia di serie B conquistata anni fa con quella della vittoria di A2".

La risposta di Roberto Serniotti: "È successo tutto così velocemente che quasi non ce ne rendiamo conto. Come si prepara una partita così? Semplicemente facendo le cose che sei abituato a fare ogni giorno".

Cosa potrebbe fare la differenza? "L'esperienza conta - ha aggiunto Serniotti - ma in tutte le due squadre ci sono giocatori esperti e giovani con tanto entusiasmo, quindi sarà davvero un match equilibrato".

Sotto la conduzione del responsabile della comunicazione della Lega Pallavolo Serie A, Fabrizio Rossini, i giornalisti presenti hanno infine sollecitato i protagonisti con alcune domande.

"Nessuna deroga alla capienza del 35% - ha precisato il presidente della Lega, Massimo Righi - ci hanno caldamente invitato a non presentare alcuna domanda in merito perché sarebbe stata comunque respinta. Si dovranno attendere un paio di giornate di verifica per la serie A di calcio, dopodiché si passerà a tutti gli altri sport".

Righi è stato piuttosto polemico nel merito: "Siamo in grande sofferenza, vittime di una situazione totalmente illogica, priva di ogni significato sportivo, economico e razionale. Basti pensare che le sale hospitality negli stadi sono aperte e nei palazzetti restano chiuse: una cosa senza senso. Questo a dimostrazione su come il Comitato Tecnico Scientifico abbia affrontato in questi anni il tema sport. E noi ne paghiamo le conseguenze".

La risposta politica del sindaco Federico Borgna è parsa a sostegno delle parole di Righi: "Le condivido. Lo sport deve essere affrontato dalla politica come asso strategico e quello di vertice si porta dietro quello di base. A livello locale abbiamo fatto molto a sostegno dello sport, ma il passo fatto a livello nazionale non è ancora sufficiente".

Appuntamento per tutti quindi a venerdì sera alle ore 21,15 al palasport di Cuneo per l'attesissima finale tra Cuneo e Reggio Emilia.