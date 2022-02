Volley femminile A1 - Ad Urbino il terzo sigillo esterno stagionale della Bosca S.Bernardo Cuneo, Degradi: "Atteggiamento nel secondo set ha fatto la differenza"

La prima volta a Urbino è dolce per la Bosca S.Bernardo Cuneo: le gatte superano 0-3 le tigri della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. Partita non bella che le cuneesi, prive di Spirito e con Gay al debutto da titolare in A1 e Kuznetsova a riposo precauzionale, sono brave a chiudere in tre set trascinate dall’MVP Alice Degradi (19 punti) e dalla miglior prestazione stagionale di Marrit Jasper: per la schiacciatrice olandese 16 punti a referto e una prova incoraggiante. Ottava vittoria stagionale per la Bosca S.Bernardo Cuneo, secondo successo consecutivo per 3-0 e decima partita di fila a punti. Martedì 8 le gatte torneranno in palestra per preparare il derby piemontese di sabato 12 con la Igor Gorgonzola Novara (ore 20:30); biglietti disponibili in sede (lunedì-venerdì ore 9:30-12:00 e 16:00-18:30) e online su www.liveticket.it.

ALICE DEGRADI, SCHIACCIATRICE BOSCA S.BERNARDO CUNEO «Sono molto contenta perché ora abbiamo davanti quattro partite in cui sarà difficile prendere punti ma grazie a questa vittoria ci arriviamo con un po’ più di respiro. Sono contenta per Alice Gay, alla prima da titolare in A1, e un saluto a Ilaria Spirito, che è a casa. Nel secondo set siamo state brave nell’atteggiamento, perché quando eravamo sotto abbiamo iniziato a spingere di più e a rischiare i colpi: questo ha fatto la differenza. Sono soddisfatta della mia prestazione e dell’MVP, un riconoscimento che mi dà fiducia in un momento in cui ne ho bisogno, ma ancora di più per la prestazione della squadra».

CRONACA

PRIMO SET Andrea Pistola deve fare a meno di Ilaria Spirito, rimasta a Cuneo per alcuni accertamenti per un problema di salute non riconducibile al Covid-19. Il coach della Bosca S.Bernardo Cuneo schiera dunque Signorile e Gicquel in diagonale, Degradi e Jasper in banda, Squarcini e Stufi al centro e Gay, alla prima da titolare in Serie A1, nel ruolo di libero. Dall’altra parte della rete Bonafede replica con Bjelica opposta a Berasi, Kosheleva e Carcaces schiacciatrici, Jack-Kisal e Tonello centrali, Cecchetto libero. In avvio sempre avanti le padrone di casa, trascinate da una Bjelica subito in palla. Dopo il massimo vantaggio raggiunto sul 9-6 la Bosca S.Bernardo accorcia fino al meno uno grazie a Jasper e Stufi ma due errori consecutivi di Gicquel, dai nove metri e in attacco, valgono l’11-8. Jasper piega le mani del muro marchigiano, Degradi va a segno con un diagonale e Gicquel trova la parità con un colpo profondo: 12-12. Ancora Degradi per il primo vantaggio cuneese del set e arriva il primo time out per la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. Un’infrazione e un errore delle padrone di casa e un ace di Stufi confezionano l’allungo biancorosso, che induce coach Bonafede a interrompere nuovamente il gioco sul 12-16. Un pallonetto di Tonello, un attacco di Bjelica e un muro su Degradi riportano sotto la Megabox: sul 15-17 c’è il primo time out per la panchina ospite. Degradi si riscatta immediatamente, poi un muro di Squarcini vale il 16-19. La fast di Jack-Kisal fa male alla seconda linea cuneese e sul 17-19 dentro Giovannini per Degradi. Un muro di Signorile chiude un’azione lunga che vale il 19-22, poi arrivano un’infrazione delle padrone di casa e due monster block consecutivi di Squarcini: 20-25 e Bosca S.Bernardo Cuneo avanti 0-1 al PalaCarneroli di Urbino. Tabellino: 5 Jasper, Jack-Kisal, 4 Degradi, Squarcini, Bjelica.

SECONDO SET È punto a punto fino all’11-11, quando un’incomprensione tra Signorile e Stufi e un colpo ben giocato da Carcaces sulle mani del muro cuneese valgono il primo break del parziale, che induce coach Pistola a interrompere il gioco. Degradi non trova il campo, Carcaces sì: le padrone di casa spingono sull’acceleratore sfruttando il turno al servizio di Bjelica (15-11). Jack-Kisal, prima con una fast e poi con un tocco a rete, porta le sue sul 17-13: è ancora time out per la panchina ospite. Il muro cuneese soffre ancora Jack-Kisal, a segno per il 14-18. È Jasper a tenere in scia le sue (18-20). Sul 21-19 siglato da una fast di Stufi dentro Agrifoglio e Zanette per Signorile e Gicquel. Un raro errore in fast di Jack-Kisal e un primo tempo di Stufi valgono l’aggancio cuneese (21-21). Agrifoglio difende, Degradi buca il muro marchigiano per il sorpasso: 22-23 e time out per coach Bonafede. È ancora Degradi a mettere a segno i punti che consegnano alla Bosca S.Bernardo Cuneo anche un secondo parziale in cui le gatte hanno saputo soffrire e rimontare: 23-25 e 0-2. Tabellino: 9 Degradi, 8 Carcaces, 6 Jack-Kisal, 5 Jasper.

TERZO SET La Bosca S.Bernardo Cuneo parte forte sotto il segno di Jasper (5-1). Slash di Stufi, che poi dà spettacolo anche a muro per il 2-8. Le gatte allungano ancora ma ecco il tentativo di rimonta della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, che accorcia fino all’8-12. Dopo il time out richiesto da coach Pistola dentro Giovannini per Degradi. Doppia Jasper riporta le sue a distanza di sicurezza (10-15), poi arriva l’ace di Gicquel sul quale c’è il time out per la panchina di casa. Gatte sempre avanti con un buon margine (14-19), poi un attimo di rilassamento permette alle marchigiane di ricucire fino al 19-23, sul quale coach Pistola interrompe il gioco. Con una fast di Stufi e un diagonale di Degradi la Bosca S.Bernardo Cuneo chiude i conti e si aggiudica set (21-25) e match (0-3): Tabellino: 6 Jack-Kisal, 5 Jasper, Stufi, 4 Gicquel

TABELLINO

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA - BOSCA S.BERNARDO CUNEO 0-3 (20-25, 23-25, 21-25)

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia: Cecchetto (L), Carcaces 12, Jack-Kisal 17, Alanko 1, Bjelica 6, Botezat 2, Kosheleva 8, Kosareva 1, Tonello 2, Berasi. N.e. Mancini, Fiori. All. Bonafede, vice all. Passeri

Bosca S.Bernardo Cuneo: Degradi 19, Squarcini 6, Gicquel 6, Signorile 2, Jasper 16, Gay (L), Stufi 9, Agrifoglio, Zanette, Giovannini. N.e. Kuznetsova, Caruso. All. Pistola, vice all. Petruzzelli

NOTE

Spettatori: 273

Arbitri: Cesare e Mattei

MVP: Alice Degradi

Durata set: 25’, 27’, 27’.

Totale: 1h26’

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia: 3 muri, 1 ace, 5 errori in battuta, 40% in attacco, 73% (35%) in ricezione.

Bosca S.Bernardo Cuneo: 9 muri, 3 ace, 7 errori in battuta, 49% in attacco, 71% (30%) in ricezione.