Pizza Bit Competition: in Piemonte la prima tappa per conquistare il titolo di Pizza Ambassador 2023 Molino Dallagiovanna

+E’ iniziata lo scorso 2 febbraio dal Piemonte, presso la sede di Universo Bianco a Centallo (CN), la lunga maratona di Pizza Bit Competition, la gara che Molino Dallagiovanna ha ideato per i pizzaioli professionisti con la collaborazione come media partner del Gambero Rosso. Centottanta i pizzaioli ai nastri di partenza che in tutta Italia si contenderanno il titolo di “Dallagiovanna Pizza Ambassador 2023”, volto ufficiale del Molino per il settore pizza in Italia e nel mondo.

La competizione, che verte sulla realizzazione della Pizza Classica al Piatto, si sviluppa in tre fasi successive con numerose tappe lungo tutto lo Stivale. Si parte a febbraio con le 9 Gare Regionali (3 al Nord, 3 al Centro e 3 al Sud), alle quali partecipano 20 pizzaioli per tappa. La gara continuerà a giugno e luglio con le 3 semifinali in programma sulle spiagge di Calabria, Abruzzo ed Emilia Romagna. Finalissima il 10 settembre presso la sede di Molino Dallagiovanna in occasione delle celebrazioni per i 190 anni dell’azienda.

A giudicare i pizzaioli in gara è una giuria qualificata composta da esperti e giornalisti/blogger del settore tra cui rappresentanti del Gambero Rosso.

Partner tecnico dell’intera competizione è Moretti Forni, azienda leader per le tecnologie di cottura dei prodotti lievitati, che ospiterà la gara delle Marche presso la propria Accademia della Cottura MorettiLAB. In occasione delle semifinali e della finale Molino Dallagiovanna si avvarrà della collaborazione di Cast Alimenti, la Scuola di cucina di cui è partner da molti anni a sostegno della formazione e dell’eccellenza delle professioni.



In giuria, Paola Gula, critica gastronomica: “Una giornata decisamente interessante in cui si sono scontrati pizzaioli di tutto il Nord Italia. Grandi professionisti tra i concorrenti, ma anche grandi professionisti i colleghi della giuria. Tra prodotti del territorio, grandi farine, grandi manualità si intuiva in che direzione sta andando il mondo della pizza: di sicuro e in grande evoluzione con tante cose da raccontare! Speriamo e lo dico con un po’ di campanilismo che i concorrenti selezionati siano cuneesi!”.



Ecco i nomi dei primi 3 qualificati:

- Daniel Serale: “Le Lanterne”, B.S. Dalmazzo (CN)

- Gianluca Ferraioli: “Pizzeria il Cantuccio”, Dronero (CN)

- Fabrizio borgna: “Salvia e rosmarino”, Sgonico, (TS)



Per maggiori informazioni: https://www.dallagiovanna.it/pizza-bit-competition.