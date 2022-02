A Ceva riapre il centro donazioni dell’Avis comunale

Dopo il lungo periodo di chiusura, imposto dalla pandemia, riapre il centro donazioni dell'Avis comunale di Ceva, presso i locali dell'ospedale "Poveri infermi".

Nel mese di febbraio si potrà donare il sangue nelle giornate di giovedì 10 e giovedì 24, dalle 08.10 alle 10.30, su prenotazione.

"Il nostro personale contatterà i donatori nei prossimi giorni e prossimamente comunicheremo il calendario per i prossimi mesi." - spiega il presidente dall'Avis di Ceva, Fabio Mottinelli - "Le nostre porte sono di nuovo aperte, come lo sono state quelle di tutti i donatori durante questo infausto periodo. In questi mesi siamo sempre rimasti in contatto con i nostri volontari e con i sanitari del Centro Trasfusionale di Mondovì, cercando quindi di essere sempre raggiungibili. Ricordiamo che, ora più di prima, è necessaria la prenotazione per cercare di programmare le donazioni. Riapriremo prendendo tutte le accortezze necessarie ad assicurare la sicurezza dei donatori e dei volontari, vi saranno quindi dei piccoli cambiamenti che contribuiranno a rendere piacevole e sicura la sosta in sede".

L’Avis di Ceva ha chiuso l’anno appena trascorso con all’attivo 524 donazioni di sangue e plasma e con 18 nuovi donatori.

"Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente tutti i donatori che, nonostante le difficoltà e le limitazioni imposte dal covid, hanno garantito un’ottima raccolta del sangue." - prosegue Mottinelli - "Un grazie inoltre a tutti i nuovi candidati donatori, sempre in aumento, sinonimo di una sensibilità, soprattutto dei giovani, a questo aspetto molto importante per la nostra società".

Per prenotare le donazioni di sangue o per chiedere informazioni su come diventare donatori è possibile contattare la sezione contattando il 327-1479903 chiamando o tramite WhatsApp. In alternativa è possibile scrivere una mail all’indirizzo ceva.comunale@avis.it oppure sulle pagine Facebook ed Instagram: “Il sangue è destinato a circolare. Condividilo!”