Al Comune di Castelletto Stura 15 mila euro per rendere più moderna la biblioteca

Grazie alla partecipazione al bando indetto dalla Regione Piemonte per interventi di ammodernamento tecnologico, informatizzazione e allestimento di sedi destinate a biblioteche pubbliche e di interesse locale, il Comune di Castelletto Stura si aggiudica un importante contributo di 15.000€.

Questa somma sarà utilizzata interamente per l’acquisto di un nuovo programma gestionale e di arredi per ospitare i numerosi nuovi libri arrivati in biblioteca.

“Grazie a questo contributo regionale sarà possibile migliorare ulteriormente i servizi erogati dalla biblioteca comunale - dichiara il sindaco Alessandro Dacomo - permettendoci di informatizzare il ricco catalogo a disposizione degli utenti e di completare gli arredi destinati ai molti nuovi libri. Questi interventi, assieme al prezioso contributo dei volontari, ci permettono di prepararci a progettare la nuova biblioteca che vedrà la nuova sede insediarsi presso la struttura polifunzionale di piazza Nuova - ex mercato del fagiolo - i cui lavori sono appena iniziati.”