Bra, il Mucci aumenta gli iscritti e apre il nuovo indirizzo "Abbigliamento-Moda"

Si sono concluse da poco le iscrizioni per le classi prime alle scuole superiori nel prossimo anno scolastico. Per fare il punto della situazione dell’Istituto "Velso Mucci" di Bra, abbiamo parlato con il dirigente scolastico Gianluca Moretti. "Le iscrizioni sono andate molto bene: abbiamo 134 iscritti, registrando un incremento importante, che in tempi di calo demografico non va sottovalutato. A questi si sommeranno eventuali ripetenti e chi durante l’estate cambierà la scelta fatta ora. L’anno scorso erano 108, divenuti 116 con le domande tardive. Avremo sicuramente 1 classe in più, forse 2. Un altro dato soddisfacente riguarda la capacità della nostra scuola di essere inclusiva nei confronti dei ragazzi disabili, quest’anno circa 15".



Per il prossimo anno scolastico, è prevista inoltre l’apertura di un nuovo indirizzo, "Abbigliamento-Moda", per il quale "siamo andati oltre le più rosee aspettative, con circa 31 iscritti. Questo è realizzato nell’ambito degli istituti professionali artigianato Made in Italy, a partire dalle esigenze sul mercato di figure specializzate, non tanto per la produzione tessile, ormai delocalizzata, ma per la progettazione, il design e il marketing. In provincia di Cuneo non esisteva un’offerta formativa di questo genere, e il riscontro ottenuto ci riempie di soddisfazione".

Per quanto riguarda gli altri indirizzi: "L’Alberghiero passa da 53 a 61 iscritti, un risultato notevole, tenuto conto della situazione di difficoltà del settore con la pandemia. Il ristorante ha lavorato fino a Natale, ma ora stiamo ripartendo. Il Grafico ha visto invece un leggero calo rispetto all’anno scorso: faremo due classi con 40/41 alunni. Un’importante novità per questo indirizzo è che a settembre avrà una nuova sede in Via Mendicità Istruita, di fianco al Presidio Slow Food", conclude Moretti.