Festa della Madonna di Lourdes e Giornata mondiale del malato a Bra

Giorno di festa e occasione di preghiera e di riflessione. Venerdì 11 febbraio si celebra la memoria liturgica della Beata Vergine di Lourdes. Quest’anno la ricorrenza coincide con il 160° anniversario del riconoscimento delle apparizioni mariane.





Nella città di Bra vi è una particolare devozione alla Madonna di Lourdes nella chiesa di Santa Maria degli Angeli (piazza XX Settembre, 42): infatti la mattina sono in programma sante Messe alle ore 7 e alle ore 8.

Contestualmente si celebra la XXX Giornata mondiale del malato, dal tema “Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso” (Lc 6,36). Un momento di particolare attenzione che la Chiesa dedica a chi è bisognoso di cure, ma anche agli operatori della sanità, ai volontari e ai ministri straordinari della comunione.

Per l’occasione, i Frati cappuccini invitano al rosario biblico meditato alle ore 17, seguito dalla funzione eucaristica e dalla supplica alla Vergine Maria davanti alla replica della Grotta di Massabielle.



Insomma, i crismi per una grande festa ci sono davvero tutti. Una festa per guardare alla santità, per guardare a Maria.