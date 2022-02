Garessio piange Walter Crivella, storico presidente del Corpo Bandistico Alta Val Tanaro

Ore di lutto a Garessio per la scomparsa di Walter Crivella, ex presidente del Corpo Bandistico Alta Val Tanaro. Fu alla guida sodalizio per ben 18 anni, dal 1997 al 2015.

Punto di riferimento per tutti i musicisti, era molto amato a Garessio dove, in queste ore, lo ricordano in molti per la sua grande disponibilità e allegra presenza in moltissime iniziative: dalle rappresentazioni del "Mortorio" alle occasioni in cui vestiva i panni del "Mago Kiri" per far sorridere i più piccoli. Classe 1948 era membro del direttivo del circolo Acli di Cerisola e nel 2017 era stato nominato Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

"Anche quando per motivi di salute ha dovuto fare un passo indietro" - racconta Isaac Carrara, attuale presidente del Corpo Bandistico Alta Val Tanaro - non ha abbandonato la nostra associazione, a cui è rimasto sempre legato e affezionato.

Nominato presidente onorario del nostro sodalizio è sempre stato presente a ogni concerto, sfilata e processione. La notizia della sua scomparsa ha turbato profondamente tutti noi. Personalmente sono fortemente scosso, e voglio ricordare Walter nei momenti felici della nostra banda. In ogni occasione, a ogni concerto, sfilata, a ogni pranzo di S. Cecilia: ero sicuro di alzare gli occhi e di vederlo sorridente tra di noi. Lascia un immenso vuoto nella nostra vita, sia associativa sia personale".