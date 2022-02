Le donazioni del 5x1000 a Saluzzo destinate per la riqualificazione della dialisi dell'ospedale

Anche il 5X1000 per la riqualificazione della Dialisi dell’ospedale cittadino.

La giunta comunale del sindaco Mauro Calderoni ha deciso che la quota dell’Irpef che i cittadini possono decidere di devolvere a enti ed associazioni destinata al Comune di Saluzzo verrà usata per la raccolta fondi avviata a fine 2021 per i lavori di rifunzionalizzazione del Blocco D del polo sanitario di via Spielberg.

Con una delibera approvata di recente, l’Esecutivo saluzzese ha stabilito di devolvere a favore del reparto Dialisi le cifre che derivano dalla dichiarazione dei redditi 2021.

Gli uffici del municipio dovranno redigere una relazione per illustrare i risultati e la destinazione delle risorse.