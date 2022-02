Mobilità: Alba la vuole sostenibile. Il Comune lavoro sul nuovo Pums

Piano Urbano Mobilità Sostenibile, il famoso Pums. Un progetto molto importante per il futuro della città di Alba, che permetterà alla capitale delle Langhe e al territorio limitrofo una maggiore vivibilità.



A illustrarne i contenuti, nel corso dell’ultima riunione della prima Commissione comunale, è stato l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Reggio, che ha elencato le aree di intervento: «Per programmare il futuro della città abbiamo pensato di proporre alle commissioni un documento con progetti indicativi per andare a pianificare i diversi lavori che faranno parte del Pums. Sono emersi diversi spunti interessanti con attenzione particolare a macro tematiche quali il miglioramento della vivibilità e fruibilità del centro storico, la mobilità dolce relativa a percorsi ciclabili e pedonali, sia in città che nei territori limitrofi. Poi l’ambito dei trasporti urbani, dallo 'sharing' al trasporto collettivo, considerando soprattutto il collegamento coi paesi limitrofi e le strutture ricettive e turistiche».



«Oltre a questi – ha proseguito Reggio – si lavorerà per la riduzione del traffico e il miglioramento del suo flusso durante gli eventi, e per una sua razionalizzazione negli orari di entrata e di uscita da scuole e grandi aziende. Dobbiamo considerare Alba oltre la città, perché il nostro centro abitato è punto di riferimento per un territorio che deve essere sempre più fruibile e raggiungibile in modo comodo e funzionale».