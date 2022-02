Alba, coi fondi Pnrr un nuovo asilo nido in corso Europa

Importanti aggiornamenti per i progetti che il Comune di Alba intende finanziare grazie ai fondi in arrivo col Pnrr, con due importanti novità: la costruzione di un nuovo asilo in corso Langhe e l’investimento di 400mila euro per il rifacimento degli impianti al Teatro Sociale “G. Busca” di Alba, per la razionalizzazione dei consumi. Se n’è discusso nella I Commissione Consiliare Permanente.



L’argomento è stato illustrato nel dettaglio dall’assessore con delega ai Lavori Pubblici Massimo Reggio, che spiega: «Dopo la riunione del 20 gennaio in Commissione, ci sono alcuni aggiornamenti, a pochi giorni dalla presentazione dei progetti diretti e regionali per il piano Pnrr. La presentazione dei progetti per i bandi regionali deve essere inviata entro il 15 febbraio e riguardano le classi energetiche e i sistemi antisismici. Vengono inseriti i progetti relativi alla "Rodari", per la parte della palestra, e della "Peter Pan" (470 mila euro richiesti). I progetti "Vida" e "Rodari" non possono rientrare per limiti oggettivi di intervento sugli edifici storici. Purtroppo il miglioramento di due classi non sarebbe possibile per questi istituti».



Capitolo bandi diretti, usciti a dicembre, e i cui progetti devono essere presentati entro il 28 febbraio. In questo caso c’è maggior margine di manovra, come spiega Massimo Reggio: «Sono progetti ex novo e, tra questi, sono confermati l’ampliamento della scuola materna di via Balbo per un importo di 700mila euro, la realizzazione della nuova mensa per il polo scolastico del quartiere Mussotto, e quello relativo alla palestra dei licei in collaborazione con la Provincia di Cuneo, anche se quest’ultimo con “riserva”. Il progetto palestra va comunque avanti ed è seguito dalla stessa Provincia, il Comune di Alba fornirà il titolo per costruire su terreno comunale.



Le novità principali sono due: la costruzione di un nuovo asilo nido, che sostituirebbe quello presente in via Diaz, e che sorgerebbe nei terreni dove ora è presente l’area di sgambamento cani in corso Europa, adiacente a un terreno comunale che verrebbe utilizzato. Questa proposta è importante per la città considerando che l’asilo nido in via Diaz ha criticità e presenta inadeguatezze normative e funzionali, e che richiedono “rattoppi” continui all’edificio.



Una seconda novità riguarda la cultura: verranno investiti 400 mila euro per la razionalizzazione dei consumi con rifacimento impianti del Teatro Sociale “G. Busca”».