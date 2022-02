“Sex education”, a Savigliano due giorni per parlare di sessualità e identità sessuali

Una due-giorni per parlare ai giovani di tematiche legate a sessualità, educazione e identità sessuali in modo professionale – con esperti qualificati – e con un pizzico di sana leggerezza. È “Sex education-insieme senza tabù”, iniziativa di Oasi Giovani che vedrà la presenza di Ava Hangar, drag queen famosa per la partecipazione in queste settimane al programma di Discovery “Drag Race Italia”.

Gli appuntamenti si svolgeranno giovedì 10 e venerdì 11 febbraio, entrambi a palazzo Longis, in via Torre de Cavalli 5 a Savigliano.

Giovedì 10 febbraio – dalle 17.30, presso il salone “Diana Ferrero” di palazzo Longis – si svolgerà l'appuntamento di carattere informativo. In cui si potrà ascoltare e chiacchierare liberamente con diversi professionisti. Come Manuela Devalle, psicologa, Manuela Moretto, educatrice sessuale, ed Elisabetta Solazzi, pres. Arcigay Cuneo Grandaqueer. Sarà presente anche un ginecologo.

Un incontro-dibattito in cui, senza tabù e con grande naturalezza, i ragazzi potranno rivolgere le proprie domande agli esperti anche tramite bigliettini, in forma anonima.

A moderare, con il suo fare... “spettacolare”, Ava Hangar, che ha preso parte alla trasmissione di Real Time sul colorato mondo delle drag queen. Ava, alias Riccardo Massidda (classe 1985, sardo di nascita e torinese d'adozione), collabora da anni con i “Fuma che 'nduma” di Giuseppe Porcu. “Miss Drag queen Italia 2019”, era già stata a Savigliano alcuni anni fa.

Venerdì 11 febbraio – dalle 20, sempre a palazzo Longis – andrà in scena il momento che unirà spettacolo e riflessione. Ava Hangar presenterà e commenterà la quinta puntata di “Drag Race Italia”, che la vede protagonista. Ci sarà la possibilità di fare domande e approfondire il messaggio che la rivoluzionaria trasmissione televisiva porta con sé.

“Sex education-insieme senza tabù” si inserisce nell'ambito delle attività del progetto “Oceano”. È rivolto principalmente ai ragazzi, ma l'ingresso – gratuito – è aperto a tutti, anche agli adulti che vogliano saperne di più sulle tematiche della sessualità e della fluidità delle identità sessuali.

Spiega il presidente di Oasi Giovani Gianfranco Saglione: «Da secoli il nostro ente svolge un ruolo educativo importante, e riteniamo che oggi tra i nostri compiti ci sia anche quello di parlare ai giovani di queste tematiche. In modo moderno, autorevole e professionale. I ragazzi avranno la possibilità di confrontarsi con esperti qualificati riguardo il mondo della sessualità, ponendo le domande in un'atmosfera informale e, perchè no, anche di spettacolo».

"Momenti come questo – aggiunge il presidente – testimoniano come Oasi sia al passo con i tempi, costantemente attenta alla crescita e alla formazione dei più giovani".

Per informazioni: 333. 2742858.