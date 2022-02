Strada della Basiglia a Monforte d'Alba: al via il primo lotto lavori

Continuano gli interventi pubblici per la sicurezza idrogeologica nel Comune di Monforte d’Alba. Sono tre i lotti che interessano strada della Basiglia e via De Magistris.



«Il primo lotto per la messa in sicurezza della strada della Basiglia – dichiara il sindaco Livio Genesio – è stato finanziato per un importo totale di 95.500 euro, soldi provenienti dalla Regione Piemonte per interventi idrogeologici e per cui ringrazio Alberto Cirio, Marco Gabusi e Franco Graglia. Il secondo e terzo lotto verranno attivati appena avremo i finanziamenti e interesseranno il manto stradale, l’illuminazione ed i parcheggi in via De Magistris. Questo intervento permetterà di migliorare ulteriormente l’accesso al centro storico del paese, meta apprezzata dai turisti, e da chi vuole passare giornate all’insegna della storicità e del panorama sulle Langhe».