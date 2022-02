Mondovinlove: il “Fuori Tutto” degli innamorati

A Mondovì arriva il “Fuori Tutto” degli innamorati! L’inverno del centro commerciale naturale di Breo si riscalda con una straordinaria tre giorni di promozioni: venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 febbraio 2022 vetrine accese e… 'affari di fine stagione' a pochi giorni dalla chiusura dei saldi invernali, fissata per martedì 1° marzo, e… la festa di San Valentino.



Il capoluogo del Monregalese rilancia con un programma allo stesso tempo semplice ed accattivante: l’area pedonale del centro storico, luogo ideale per un tranquillo ‘passeggio’ alla ricerca del regalo ideale, tappe selfie a tema ‘San Valentino’ nelle piazze (Roma, Monsignor Moizo e Comino), trasferimento nel quartiere Piazza con la funicolare per una totale immersione nella magia di #Mondovinlove.



Le proiezioni d’artista sui palazzi storici della Città hanno già conquistato i favori del pubblico, attratto anche dal contest fotografico. Dal 5 al 17 febbraio pubblica su Instagram le tue foto in Piazza Maggiore taggando #MONDOVIINLOVE e @visitpiazza! Le foto più votate vinceranno: 1° premio - 1 weekend per due persone a Prato Nevoso presso Chalet Everest durante la stagione estiva 2022 (escluso agosto); 2° premio - cena per 2 persone presso Ristorante Orologio, Piazza Maggiore; 3° premio - tour per due persone nel percorso multimediale immersivo Infinitum, Chiesa della Missione, Mondovì Piazza.



Il “Fuori Tutto” è organizzato dai commercianti del Centro Storico, in collaborazione con l'associazione La Funicolare, con l’intento di proporre tre giornate ideali per conoscere le attività commerciali del centro, trasformando le vie e le piazze del borgo in una vera e propria festa dello shopping. L’area interessata è quella del quartiere di Breo, dalle Piazze Santa Maria Maggiore, San Pietro e Cesare Battisti; via Piandellavalle, via Sant'Agostino, via Beccaria, vicolo del Moro e corso Statuto.



Ecco nel dettaglio l'elenco delle attività aderenti: Chivas, Cose di Casa, Dho Abbigliamento e Calzature, Eleluci, Gianni boutique, Gioielleria Peirano, Gioielleria Prato, Giusi Profumi, Graziella Abbigliamento, Il Jeans Punto Levis, Intimissimi e Calzedonia, La Boutique, La Fattoria di Penny, La Gatta, La Parisienne, Libreria Confabula, Libreria Monregalese, Linea Pelle, Magic Foto e Video, Marinella Creazioni, Mathilda J Mondovì, Mimosa, Music Shop, Okra Concept Store, Ottica Bolla, Ottica Manfredi, Ottica Niba, Primigi Store - Igi & Co, Proposte, Re Artù Junior, San Pietro, Shu, Sisto Quarto, Snobs, Sporting Snc, Swarovsky Store Mondovì, Tabaccheria Censa Granda, Tabaccheria N.2, United Colors of Benetton, Universo Party, Vinai Del Borgo.