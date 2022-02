Dronero: terminata la 'Squola di magia' al circolo magico più felice del mondo

Si sono esibiti uno alla volta, davanti a soci e maestri, portando ognuno un numero di magia.

Grande emozione e moltissimi applausi venerdì sera, 4 gennaio, per la conclusione della 'Squola di magia' di Blink Circolo Magico di Dronero. Gli aspiranti maghi, al termine delle lezioni, hanno così dato prova delle abilità apprese ma anche della loro personale creatività.

“L’unica scuola con la Q perchè ciò che viene insegnato non è qualcosa di tradizionale ma appartiene al straordinario mondo dell’illusione, dello spettacolare, dello stupore." - commenta il presidente Giorgio Barbero - "Nonostante la fatica iniziale abbiamo raggiunto un buon numero di allievi utile per attivare il corso. Dopo le 10 lezioni e con la prova finale i nostri allievi ora sono pronti per essere arruolati nel circolo magico più felice del mondo. Potranno partecipare all’attività sociale del venerdì, conoscendo i più illustri prestigiatori del panorama nazionale e internazionale, ma anche mettersi alla prova negli spettacoli organizzati. Speriamo anche di riprendere quanto prima la nostra attività di volontariato nelle case di riposo. Prima del covid abbiamo portato la nostra bacchetta magica in diverse case di riposo della provincia, per regalare agli ospiti anziani un momento di festa, magia e felicità”.

Lezioni teoriche con esercitazioni pratiche. Fin dalla prima lezione, gli aspiranti maghi si sono concretamente cimentati e molto esercitati, scoprendo ognuno le proprie inclinazioni come anche capacità inaspettate.

Magia da scena, mentalismo, matemagia, cartomagia, close-up, magia comica, manipolazione e anche un po’ di storia. Un percorso iniziato lo scorso 23 novembre che ha visto affrontati i molteplici aspetti dell'arte prestigiatoria, sotto l'attenta supervisione di "Arturo il mago" (al secolo Corrado Gerbaudo), magister d’eccezione e grande artista che da anni si esibisce in spettacoli e feste private privilegiando il pubblico di bambini e ragazzi.

Passione e molto impegno. "L’arte magica è davvero vasta e questo corso" - spiegano da Blink - "è solo una scintilla che accenderà una luce più ampia, speriamo, sull’illusionismo. A volte si vedono degli spettacoli e dei prestigiatori professionisti che con una disinvoltura incredibile stupiscono e rendono possibile l’impossibile. Spesso non si è al corrente di quanto lavoro c'è dietro un numero di prestigi: dalle lunghe prove tecniche alla messa in scena, dalla manipolazione all’idea creativa. Tutto deve essere perfetto, pena la credibilità dell’illusione. Speriamo che questo corso serva almeno a far leggere in modo diverso l’impegno e la passione nascoste dietro un stupefacente prestigio”.

A Dronero Blink dal 2014 coinvolge gli appassionati di illusionismo con spettacoli, corsi, eventi e approfondimenti. Una realtà unica, promotrice dello stare insieme e dello stupore che conta oggi 38 soci del circolo magico più felice del mondo. La 'Squola di Magia', nata dal pluripremiato illusionista Trabük (al secolo Alberto Del Negro), è l’unico modo per entrare a far parte dell’associazione.

SPETTACOLI PER IL PUBBLICO. Il prossimo appuntamento per ammirare la magia di 5 giovani campioni italiani, è sabato 19 marzo con un doppio appuntamento, alle ore 17 e alle ore 21, sul palco del Teatro Don Bosco di Cuneo. “Incanti” il nome dello show, mai visto prima, organizzato dal circolo Blink di Dronero. Informazioni sul sito www.blinkcircolomagico.it.