Il teatro dialettale arriva al Magda Olivero, il via con “Ij Motobin” di Villanovetta

La Compagnia "Ij Motobin” di Villanovetta in scena in "Non ti conosco più"

Il teatro dialettale, sempre seguitissimo da un fedele pubblico, arriva sul palcoscenico del Magda Olivero, per la prima volta, con una stagione.

Ad inaugurarla sabato 12 febbraio alle 21 è la compagnia “Ij Motobin” di Villanovetta che porta in scena la commedia brillante Non ti conosco più”, tre atti di Aldo Debenedetti per la regia di Valentino Inaudi.

La storia racconta di come ogni matrimonio viva anche di schermaglie ed incomprensioni: qualsiasi futuro marito lo tiene in conto quando decide, come si diceva un tempo, di “convolare a giuste nozze”. Quello che nessuno può immaginare, però, è che un bel giorno la propria moglie, colta da una forma rarissima e improvvisa di follia, smetta di riconoscere il consorte.

Eppure proprio questo è ciò che succede a Paolo, avvocato di provincia, che da un momento all’altro si ritrova ad essere considerato un estraneo scocciatore dalla moglie Luisa. La soluzione più logica pare quella di chiamare in soccorso un illustre psichiatra, ma la coppia finisce con l’ottenere il risultato opposto: Luisa finalmente riconosce il marito, ma si convince che il “suo” Paolo sia lo psichiatra Alberto.

L’impaccio di Francesco e Rosa, l’eccentrica zia Clotilde che giunge in visita dalla Francia e la comparsa di una seducente segretaria sparigliano ulteriormente le carte, rendendo ancora più divertente e complicato il tentativo di Alberto e Paolo di restituire a Luisa la memoria. Equivoci e sottintesi sono gli ingredienti principali di una rappresentazione dall’atmosfera briosa e frizzante, animata da una comicità sottile che invita il pubblico a seguire l’evolversi della vicenda con complice curiosità.

La prima edizione del teatro dialettale al Magda Olivero ( via palazzo di città) è organizzata dall’ associazione Ratatoj e dal Comune con la Compagnia Teatro Don Bosco Saluzzo, “I Mach fina lí” di Cervignasco, “Ij Motobin” di Villanovetta e la compagnia “D’la Vila” di Verzuolo.

Nello spettacolo "No ti conosco più" saranno sul palcoscenico Luca Odello (Avv. Paolo Malpieri), Marisa Perona (Luisa), Silvio Anellino (Prof. Alberto Spinelli), Monica Perona (Zia Clotilde), Rituccia Gertosio (Rosa, la cugina), Piero Fornetti (Francesco, il cameriere) e Luisa Bodrero (Adele, la segretaria).

Maggiori informazioni sul sito www.cinemateatromagdaolivero.it . Per prenotare telefonare 329 0488854 dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20. Biglietto 8 euro.

Sarà possibile accedere al teatro a partire dalle 20, per coloro che sono in possesso di green pass rafforzato e mascherina FFP2.