L’albese Martinetti eletto nell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale

"Una grande soddisfazione, sarà un onore lavorare per il territorio e i cittadini in questo organo così importante e prestigioso".



Così l’albese Ivano Martinetti (M5S) commenta la sua elezione a consigliere segretario nell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte, arriva nella giornata di oggi, martedì 8 febbraio.



"Il primo ringraziamento – prosegue l’esponente pentastellato, approdato in Consiglio regionale con le elezioni del 2019, dopo una consigliatura nell’assemblea comunale albese – va senza dubbio ai colleghi del gruppo del MoVimento 5 Stelle Piemonte Sean Sacco e Sarah Disabato, che hanno subito creduto in me, ai consiglieri regionali che hanno scelto di sostenermi e a chi mi ha preceduto in Ufficio di Presidenza per il lavoro svolto. Sarà un impegno importante, una nuova avventura, che intendo affrontare con entusiasmo e concretezza".



"Auguriamo buon lavoro al collega Ivano Martinetti per l'impegno che lo attende nell'Ufficio di Presidenza. Siamo certi saprà portare le istanze dei cittadini e del territorio anche in questo importante organo della Regione Piemonte", si dice dal Gruppo regionale M5S Piemonte, che rileva anche come "il voto per il rinnovo dell'Ufficio di presidenza ha messo in luce la spaccatura presente in maggioranza. Nessun motivo ideale alla base della contesa, ma solo una guerra di posizionamento e di poltrone che vede fronteggiarsi Fratelli d'Italia e Lega mentre il Piemonte cerca, faticosamente, di ripartire".